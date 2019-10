Heidestraat krijgt nieuwe voetpaden (en verkeerslichten aan tunnel onder spoorweg) Wim De Smet

01 oktober 2019

14u22 0 Ternat De gemeente Ternat gaat de voetpaden in de Heidestraat vernieuwen. Ter hoogte van de doorgang onder de spoorweg komen er verkeerslichten. Kostprijs: 450.000 euro.

De vernieuwing van de voetpaden werd goedgekeurd op de voorbije gemeenteraad. Volgens schepen van Openbare Werken Jozef Borremans (CD&V) is de ingreep dringend. “De huidige voetpaden in de Heidestraat zijn in slechte staat”, zegt de schepen. “In 2020 komt het gedeelte vanaf het kruispunt Rodestraat-Esdoornstraat-Ploterstraat tot en met de doorgang onder de spoorwegbrug aan de beurt. De werken worden geraamd op 450.000 euro, waarvan 395.000 ten laste van de gemeente is. In 2021 komt dan de rest van de Heidestraat aan de beurt.”

Samen met de vernieuwing van de voetpaden worden ook de kruispunten in de straat veiliger gemaakt. De huidige, geschilderde parkeervakken worden vervangen door vaste parkeervakken en/of boomvakken. “Ook de bijzonder onveilige situatie aan de brug onder de spoorweg wordt eindelijk opgelost”, meldt Mobiliteitsschepen Gunter Desmet. “Nu is het voetpad daar amper 50 centimeter breed, waardoor mensen met een kinderwagen of fietsers op de rijbaan moeten. Ook de zichtbaarheid is er zeer beperkt.”

Daarom gaat Ternat aan beide zijden een gemend fiets- en voetpad van 2 meter breed aanleggen. “Voor de auto’s komt er alternerend verkeer met verkeerslichten”, meldt Desmet. “Om de beurt zal elke rijrichting onder de brug kunnen passeren. Op deze manier wordt ook het sluipverkeer naar Lombeek-centrum ontmoedigd.”