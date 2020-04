Gezochte drugsdealer gevat bij coronacontrole Tom Vierendeels

20 april 2020

09u47 0 Ternat Agenten hebben in de Sluisvijverstraat in Sint-Katherina-Lombeek een man gearresteerd die gezocht werd voor het produceren en dealen van drugs. De politie kon de man vatten toen ze een melding kregen over een verdachte wagen. Hij kreeg ook een pv voor een niet-essentiële verplaatsing.

De politie kreeg een melding van een voorbijganger of buurtbewoner over een verdachte wagen in de Sluisvijverstraat. Eén van de extra coronaploegen snelde naar daar en trof de auto aan in een veldbaantje. De bestuurder gaf aan op zoek te zijn naar rust en kreeg een pv voor een niet-essentiële verplaatsing. Bij verdere controle bleek de man goed gekend te zijn bij politie en gerecht en werd hij bovendien nog gezocht.

De agenten stelden vast dat hij eerder al een inbreuk op de coronamaatregelen pleegde en in zijn wagen werden twee flesjes vloeibare xtc en een hoeveelheid cannabis aangetroffen. De man stond bovendien geseind door een Oost-Vlaamse onderzoeksrechter voor het produceren, bezitten en verkopen van verdovende middelen. Hij werd gearresteerd en ter beschikking gesteld van de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen. De auto werd getakeld en de drugs werden in beslag genomen.