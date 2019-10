Geurhinder in Brusselstraat houdt aan: Farys en gespecialiseerd bedrijf kuisen riolering Wim De Smet

25 oktober 2019

13u05 0 Ternat Een gespecialiseerd Nederlands bedrijf is vanmiddag gestart met het controleren van de riolering in de Brusselstraat in Ternat. Inwoners klagen daar al drie weken over een scherpe chemische geur die de huizen binnendringt. “Hoofdpijn krijgen we ervan.”

Het gemeentebestuur van Ternat maakte zopas 20.000 euro vrij om onmiddellijk een controle en een spoeling uit te voeren op de riolering. Watermaatschappij Farys kreeg de opdracht om die klus te klaren. Het spoelen en kuisen van de leidingen gaat maandag van start, maar Farys liet een Nederlands bedrijf, dat gespecialiseerd is in leidinginspecties, al een eerste onderzoek uitvoeren. Over een afstand van anderhalve kilometer wordt ieder riooldeksel opgetild. “We zien duidelijk een gloed op het vuile rioolwater”, zegt onderzoeker Jelle Mens. “Het ruikt naar gasolie. Vermoedelijk gaat het om een illegale lozing, maar zekerheid hebben we daar niet over.”

Hoogdringendheid

Het gemeentebestuur wil met het kuisen van de leidingen zekerheid over de herkomst. “Zowel onze milieutoezichthouder als het schepencollege willen alle mogelijke pistes uitsluiten”, zegt schepen Gunter Desmet (CD&V), bevoegd voor Leefmilieu. “We willen de gezondheid van onze inwoners vrijwaren, dus willen we ook absoluut iedere mogelijkheid nemen om de geurhinder op te lossen. We hebben in hoogdringendheid beslist om Farys die opdracht te laten uitvoeren.”

Het kuisen van de riolering komt voor de bewoners geen dag te vroeg. “De stank is soms niet uit te houden”, vertelt Nathalie Schotte die met haar gezin, waaronder twee kinderen van 13 en 15 jaar, in de Brusselstraat woont. “Een chemische geur, het lijkt wel white spirit. Soms ruik je niets maar op andere momenten doordringt de geur het hele huis. Vooral op plaatsen waar rioolputjes zijn, zoals in de garage, is de stank niet te harden. Ik krijg er echt hoofdpijn van. En als de stank lang aanhoudt, krijg je zelfs een vieze smaak in de je mond.”

Gevaarlijk

De kinderen van Nathalie blijven in het weekend niet meer thuis slapen. “We brengen de kinderen dan naar mijn ouders”, vertelt ze. “We weten niet of het gevaarlijk is om die vuile geur in te ademen. En nu is het nog relatief warm zodat we een raam kunnen openzetten. Maar als het, zoals voorspeld, dit weekend kouder wordt, dan kan je de woning niet meer verluchten zonder kou te krijgen.”

De klachten over geurhinder houden al drie weken aan. “Ik heb al twee keer de brandweer geroepen”, vertelt Nathalie. “Er werd al eens 10.000 liter water door de riolering gejaagd, maar veel heeft het allemaal niet geholpen. Hopelijk vindt men snel de oorzaak van de stank.”