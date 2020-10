Geplande kermis uitgesteld na stijgend aantal coronabesmettingen Tom Vierendeels

12 oktober 2020

17u15 1 Ternat De geplande coronaveilige kermis van komend weekend zal toch niet doorgaan. Dat laat de gemeente Ternat weten. Het stijgend aantal coronabesmettingen ligt aan de basis van deze beslissing. De kermis, die de jaarmarkt moest vervangen, zal wel op een ander tijdstip doorgaan.

“Door het stijgend aantal coronabesmettingen wordt de kinderkermis uitgesteld naar een latere datum”, laat de gemeente weten. “Dat werd na een laatste evaluatievergadering door het crisisteam van de gemeente beslist, in samenspraak met het kermiscomité.”

De kermis had van 16 tot 20 oktober op het Marktplein moeten doorgaan. Alles ging coronaveilig verlopen met een gelimiteerd aantal bezoekers tijdens de vijf kermisdagen. Zo zouden er maximaal 400 personen tegelijk aanwezig mogen zijn en zou er een aparte in- en uitgang komen waar bezoekers ook de handen konden ontsmetten. Het Kermiscomité had voor alle kinderen onder de twaalf jaar twee gratis jetons voorzien.