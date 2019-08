Gemeente zoekt nieuwe stek voor KLJ Wambeek: volgende week is cruciaal Wim De Smet

07 augustus 2019

18u45 0 Ternat De lokalen van KLJ Wambeek krijgen in de toekomst een nieuwe stek op de sportsite Outdoor Ternat. De gemeente knoopt onderhandelingen aan met eigenaars van een aanpalende lap grond.

De containerlokalen van KLJ staan al een tijdje roerloos op de parking van het sportcentrum in Wambeek. Vorig weekend werden de lokalen door vandalen zelfs beschadigd. Er werd onder meer een raam aan diggelen geslagen. Jeugdschepen Timo Schoukens (Voor Ternat) onderhandelt over een oplossing. “De KLJ zou oorspronkelijk een eigen stek krijgen op de parking maar uiteindelijk is een deel van die locatie intussen ingepalmd door een extra kunstgrasveld”, weet de schepen. “Daarom hebben we een afspraak gepland met de eigenaars van een stuk grond naast het wandelpad dat richting tweede veld loopt. Het stuk grond heeft ook een bosje waar de kinderen zich kunnen uitleven. Dit zou een perfecte locatie zijn.”

Schoukens heeft volgende week overleg met zijn collega-schepenen en woensdag staat al een afspraak met de eigenaars op het programma. “Het sleept allemaal wat langer aan dan verwacht maar daar kunnen wij weinig aan veranderen”, luidt het. “Als gemeentebestuur moeten we nu eenmaal een officieel schattingsverslag aanvragen. En er moet ook overleg gebeuren binnen het schepencollege. Ik hoop dit dossier volgende week af te ronden.”