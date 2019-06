Gemeente stoot school (voorlopig) niet af: “We zijn te snel willen gaan” Wim De Smet

20 juni 2019

10u00 0 Ternat Het gemeentebestuur van Ternat keert voorlopig terug op haar plan om de gemeenteschool De Kiem in Sint-Katherina-Lombeek af te stoten en over te dragen aan het katholiek onderwijsnet.

De overname van de school door de Onderwijsinrichting Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar raakte begin deze week bekend. Vanuit de school klonken verontwaardigde reacties op die onverwachte beslissing. Directie en leerkrachten trokken uit protest in zwarte kledij naar school en de schoolpoort werd gehuld in zwarte doeken.

Het gemeentebestuur werd verrast door die hevige reacties en besliste nu om het dossier van de agenda te halen. “De meerderheidsploeg van CD&V en Voor Ternat heeft geluisterd en geëvalueerd”, klinkt het in een officiële mededeling. “We hebben gevoeld dat dit dossier momenteel niet het draagvlak heeft waar wij als meerderheid vanuit gingen. Daarom ook hebben we unaniem beslist om dit agendapunt niet op de gemeenteraad te behandelen.”

Master-plan

Ook opmerkelijk: het gemeentebestuur erkent dat het onvoldoende heeft gepraat met de school. “We zijn te snel willen gaan”, luidt het. “We erkennen dat er te weinig overleg was om een breed draagvlak te creëren. In de nabije toekomst gaan we met alle actoren samen aan tafel zitten om het master¬plan onderwijs verder te ontwikkelen. Hierbij kiezen we ervoor om de gesprekken met een open geest te voeren en alle pistes nogmaals ten gronde te onderzoeken. De aanpak over hoe we tot een gedragen beslissing en masterplan komen, willen we heel gericht uitwerken. Het overlegtraject en de verschillende rollen daarin stellen we aan het begin van het nieuwe school¬jaar voor.”

In de school wordt opgelucht gereageerd op de recente ontwikkelingen. “Maar helemaal gerust zijn we nog niet want het gemeentebestuur blijft geloven dat hun voorstel de juiste oplossing is”, zegt directrice Els De Saeger. “We zijn blij met de uitgestoken hand en we willen samen met het gemeentebestuur rond de tafel zitten om onze toekomst te bespreken. Maar we blijven waakzaam.”

De protestactie, die vanavond gepland stond, wordt niet afgeblazen. “We gaan onze mening laten horen maar we stellen ons wel constructief op. We willen vooral een oplossing die voor onze kinderen het beste is.”