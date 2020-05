Gemeente start met toegankelijker maken van de voetwegen Tom Vierendeels

19 mei 2020

14u24 0 Ternat Een aannemer is vandaag gestart met de verbetering van een voetweg aan de Meerstraat in Sint-Katherina-Lombeek. De gemeente wil alle trage wegen op het grondgebied aanpakken om ze toegankelijker te maken voor zwakke weggebruikers.

Door het verbeteren van de trage wegen worden enkele functionele verbindingen opgewaardeerd. Inwoners kunnen zich op deze manier veilig en duurzaam verplaatsen langs de trage wegen. Vanaf vandaag wordt in het kader van dat project de voetweg aan de Meersstraat aangepakt. “De voetweg ligt tussen de akkers en een beek en we zouden niet willen dat er iemand in de beek sukkelt”, zegt schepen van Openbare Werken Jozef Borremans (CD&V). “De weg is dus momenteel nog niet breed genoeg en we vragen hem dan ook voorlopig niet te gebruiken. Momenteel is er ook een gemeentelijke werkgroep in opmaak om de trage wegen in kaart te brengen zodat we overal gelijkaardige werken kunnen uitvoeren en ons trage wegennetwerk kunnen optimaliseren.” De werken aan deze voetweg nemen vijf werkdagen in beslag.