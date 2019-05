Gemeente start met heraanleg van wegen (en maakt er 220.000 euro voor vrij) WDS

23 mei 2019

14u50 3 Ternat Het gemeentebestuur van Ternat maakt 220.000 euro vrij voor de herstelling van een aantal wegen en straten.

Vanaf maandag starten asfalteringswerken in de Steenbergstraat en de Vitseroelstraat. De aannemer start maandag met het frezen van de huidige toplaag in de Steenbergstraat. Vanaf 3 juni wordt hier een nieuwe asfaltlaag gelegd. In de Vitseroelstraat wordt het asfalt plaatselijk hersteld voorbij het huisnummer 15.

Vanaf 3 juni starten ook werkzaamheden in de Nieuwbaan. Ter hoogte van het huisnummer 132 wordt de verkeersdrempel verwijderd en het wegdek in oorspronkelijke staat hersteld. Die werken zullen vier dagen in beslag nemen. Nog in de Nieuwbaan wordt van 3 tot 11 juni gewerkt aan het voetpad ter hoogte van gemeenteschool De Kiem. Het voetpad wordt breder gemaakt. Tijdens de werkzaamheden wordt de helft van de rijweg gebruikt als werfzone.