Gemeente gaat fietssnelweg F209 voortaan zelf onderhouden Wim De Smet

03 oktober 2019

13u35 2 Ternat Het gemeentebestuur van Ternat neemt het beheer van de fietssnelweg F209 over van spoorwegbeheerder Infrabel. De fietssnelweg loopt tussen Denderleeuw en het Erasmusziekenhuis in Anderlecht en volgt vooral de aanwezige spoorlijn.

Infrabel voerde enkele jaren geleden al grote werken uit in Sint-Katherina-Lombeek en Wambeek om het aantal sporen van twee naar vier uit te breiden. Tegelijk werden bijkomende ventwegen langs de sporen aangelegd. De aanwezige route werd intussen geselecteerd als fietssnelweg F209. “Heel wat fietsers hebben deze route ondertussen ontdekt”, zegt schepen van Mobiliteit Gunter Desmet (CD&V). “Maar we krijgen heel wat klachten binnen over deze weg. Vooral tijdens de wintermaanden ligt het wegdek bezaaid met sneeuw en modder. De planten groeien over de weg. Daarom hebben we, in samenspraak met Infrabel, beslist om het beheer van de fietssnelweg zelf te doen.”

Vanaf volgend jaar zal Ternat de fietssnelweg netjes houden. “Samen met de provincie gaan we die ventwegen uitbouwen tot volwaardige fietssnelweg”, vervolgt Desmet. “Wij zullen instaan voor het maaien van de bermen, het borstelen van de wegen en de sneeuw- en ijzelbestrijding. De lokale politie kan ook optreden als er auto’s op de fietswegen rijden. We plannen ook maatregelen om de kruispunten veiliger te maken. Hier en daar komen ook paaltjes of tractorsluizen om autogebruik onmogelijk te maken.”