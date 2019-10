Gemeente en Natuurpunt doen mee aan Nacht van de Duisternis WDS

15 oktober 2019

16u35 1 Ternat Natuurpunt en de milieudienst van Ternat doen mee aan de Nacht van de Duisternis.

De Nacht van de Duisternis heeft plaats op zaterdag 19 oktober. De deelnemers komen om 19 uur samen op de picknickweide van het kasteel Kruikenburg. Nadien volgt een korte fakkeltocht naar het oefenveld van Ternat. Vanaf 19.30 uur kan iedereen planeten spotten. In de zaal van school Kruikenburg is er vanaf 20.15 uur een voordracht over de lichtvervuiling in Ternat. De avond wordt afgesloten met een avondpicknick.