Geen straf voor man die meermaals noodnummer belt voor ‘stemmen uit de muren’ WHW

12 december 2019

15u44 0 Ternat Een vijftiger uit Ternat is zonder straf weggekomen voor vijf oproepen naar noodnummers 101 en 112. “Er stonden mannen in mijn tuin die de muren binnendrongen”, aldus de man.

In 2017 moest de politie vijf maal uitrukken naar de woning van de man. “De buren maken enorm veel lawaai”, klonk zijn klacht. Bij zijn huis aangekomen hoorden de agenten niets. Ook toen ze er een kwartiertje bleven bleek er niets te zijn. Er werd een strafbemiddeling opgestart, maar omdat de man bleef volhouden dat zijn buren hem terroriseerden draaide dit op niets uit. De man schreef ook een brief naar de politie. Daarin schreef hij dat er mannen in zijn tuin stonden. Deze verdwenen vervolgens in de muren en maakten van daaruit lawaai. “Gelukkig zijn er sinds 2017 geen problemen meer met de man. Hij heeft de hulpdiensten niet meer opgebeld. Daarom lijkt een straf me niet meer noodzakelijk”, aldus de rechter.