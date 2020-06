Geen concerten of festivals? “Dan gebruiken we ons geluidsmateriaal voor drive-infilms en cafés” Studio Haifax uit Ternat lanceert nieuwe initiatieven om crisis te overbruggen Wim De Smet

11 juni 2020

16u00 0 Ternat Studio Haifax, een bedrijf gespecialiseerd in geluid en techniek voor concerten en optredens, gooit het door corona over een andere boeg. Het technisch materiaal kan voortaan worden afgehuurd voor een drive-infilm. En cafés kunnen bij Haifax terecht om hun terras een upgrade te geven. “Zo hopen we de komende maanden uit de kosten te komen”, zegt zaakvoerder Pieter Bégard (37).

Studio Haifax uit Ternat levert klank, licht en video voor festivals, concerten, musicals, bedrijfsevenementen en beurzen. “Kortom, wij zijn actief in alle sectoren die getroffen zijn door de coronacrisis”, vertelt Pieter Bégard. “Daarom hebben we sinds 12 maart niets meer te doen. Vijf personeelsleden zijn technisch werkloos. De kosten voor gebouwen, voertuigen en afbetalingen blijven intussen wel doorlopen.”

Om toch nog inkomsten te vergaren, lanceert Studio Haifax nu enkele andere ideeën. Zo kunnen gemeenten of organisatoren bij hen terecht voor drive-infilms. “We richten ons met dat initiatief vooral op steden en gemeenten”, luidt het. “Zij kiezen de locatie uit en wij regelen alles om zo’n drive-infilm mogelijk te maken. We beschikken over grote LED-schermen en we hebben ook zendertjes met radiofrequentie om het geluid van de film naar de autoradio te brengen. We regelen ook het personeel, toiletten en terreinverlichting. Dat materiaal hebben we allemaal al. We gaan het nu alleen anders gebruiken.”

Tussen maart en september hadden we normaal zo’n 500 evenementen op onze werkagenda staan. Die zijn dus allemaal weggevallen. De drive-infilms en de terrassen maken onze omzet helemaal niet goed. Maar ik wil vooral mijn kosten kunnen dekken Zaakvoerder Pieter Bégard

Tegelijk kunnen ook cafés en restaurants gebruik maken van het Studio Haifax-materiaal. “We hebben alles in huis om van een caféterras een echte blikvanger te maken”, zegt Pieter Bégard. “Genivelleerde vloeren, overdekking, zwarte doeken, speciale lichteffecten, tot zelfs verwarming. We hebben in onze toonzaal zelfs al een modelopstelling gemaakt voor een terras.”

Premie is sympathiek

De zaakvoerder hoopt met de nieuwe initiatieven een deeltje van het verlies goed te maken. “Tussen maart en september hadden we normaal zo’n 500 evenementen op onze werkagenda staan. Die zijn dus allemaal weggevallen. De drive-infilms en de terrassen maken onze omzet helemaal niet goed. Maar ik wil vooral mijn kosten kunnen dekken. De premie van de overheid is best sympathiek, maar daar redt ons bedrijf het helemaal niet mee. En bij de pakken blijven zitten, dat wil ik niet.”

De respons is groot, althans voor de drive-infilms. “Veel steden en gemeenten vinden het een tof idee om hun inwoners een drive-in-movie aan te bieden, zeker nu al kermissen en evenementen zijn afgelast. De cafébazen reageren een beetje afwachtend. En dat is logisch. Zij willen eerst weten of hun cliënteel de weg terugvindt naar het café.”