Fontein aan gemeentehuis uitgeschakeld om water te besparen WDS

25 juli 2019

19u30 0 Ternat De waterfontein voor het gemeentehuis van Ternat is uitgeschakeld. De gemeente wil zo water besparen.

Opmerkelijk beeld tijdens de hittegolf deze week. De sprankelende fontein aan het gemeentehuis staat helemaal droog. “Een bewuste keuze want met dit warme weer willen we water besparen”, meldt schepen Gunter Desmet (CD&V). “En tegelijk willen we op deze manier het goede voorbeeld geven. We willen de mensen sensibiliseren om bedachtzaam om te gaan met water.”

De fontein functioneert normaal van Pasen tot einde oktober. Als de hitte verdwijnt, wordt de fontein opnieuw ingeschakeld.