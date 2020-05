Felle brand op marktplein legt drie auto’s in de as



Wim De Smet

23 mei 2020

10u00 16 Ternat Op de Markt in Ternat vatte vannacht een geparkeerde bestelwagen vuur. De vlammen sloegen over naar twee andere wagens die ook uitbrandden.



Het vuur ontstond iets na 2 uur vannacht, op de parking tussen het Affligem Café en de ING-bank. Een bestelwagen met buitenlandse nummerplaat vatte om een nog onbekende reden vuur. De vlammen sloegen metershoog de lucht in. Twee andere wagens, die ernaast geparkeerd stonden, vlogen mee in brand.

Getuigen alarmeerden de brandweer die het vuur behoorlijk snel onder controle kreeg. De drie wagens zijn evenwel rijp voor de schroothoop.

Bij de brand raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. “We weten voorlopig niet wie de eigenaar is van de bestelwagen”, zegt burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V). “Het parket is een onderzoek gestart naar de oorzaak, maar voorlopig zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet. We gaan er dus van uit dat de brand ontstaan is door een technisch defect. Een kortsluiting bijvoorbeeld.”

“De twee wagens die ook vernield werden door de vlammen behoren toe aan inwoners van Ternat. Ik hoop dat die mensen schadeloos worden gesteld, want het is nooit prettig om dit mee te maken.”