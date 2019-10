Feest in Ternat: ‘Skoonste Jaarmarkt’ strikt Romeo’s en Willy Sommers Wim De Smet

07 oktober 2019

17u30 0 Ternat De ‘Skoonste Jaarmarkt’ van Ternat belooft dit jaar een groot feest te worden. Zowel de Romeo’s als Willy Sommers staan tijdens het weekend van 18 en 19 oktober op het podium van de tent op het marktplein.

De jaarmarkt begint op vrijdagavond 18 oktober (vanaf 18 uur) met een after-work-happening en optredens van The Pick Hardo Bros Cover Band en Willy Sommers. Op zaterdagochtend is er de markt met dierenprijskampen, wedstrijden en demonstraties. Er zijn doorlopend optredens van Jade (de winnares van The Voice Kids), Rhythm Nation Bizz Music, de Helicon Dansgroep, John Leo (winnaar van The Voice Senior) en Johan Veugeleer.

De topact staat geboekt op zaterdagavond vanaf 18 uur. Dan staan de Romeo’s met live-band op het podiuim, gevolgd door dj Maarten Vancolly (Q-Music), Smash Dance Live Coverband, dj Gert en dj Timotaar.

Bezoekers kunnen met de jaarmarktbus terug naar huis. De jaarmarktbus rijdt tot 4 uur ‘s ochtends.

Op zondag is er tenslotte nog een wandel- en fietstocht langs monumenten en bedrijven.

Een toegangskaart voor het weekend (zaterdag+zondag) kost 15 euro in voorverkoop. Wie alleen vrijdag komt, betaalt 10 euro. Op zaterdag bedraagt de toegangsprijs 5 euro voor het dagprogramma en 10 euro (in voorverkoop) of 15 euro (kassa) voor het avondprogramma.

De jaarmarkt wordt georganiseerd door vzw Scouts De Geuzen, in samenwerking met het gemeentebestuur.