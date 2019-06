Extra verkeershinder verwacht want werken aan Assesteenweg (N285) gaan van start Ook spooroverweg gaat twee nachten dicht Wim De Smet

04 juni 2019

13u40 0 Ternat Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start donderdag met de aangekondigde werkzaamheden op de Assesteenweg (N285) in Ternat, ter hoogte van het op- en afrittencomplex. Een week later gaat ook de spooroverweg voor twee nachten dicht.

De dagelijkse verkeersellende in Ternat belooft de komende weken en maanden nog extra toe te nemen. Vanaf donderdag 6 juni worden de bestaande nutsleidingen aan het op- en afrittencomplex vervangen, verplaatst en overgekoppeld. De werken duren tot het bouwverlof dat midden juli ingaat. In augustus worden de huizen en bedrijven in de werfzone aangesloten op de nieuwe nutsvoorzieningen. Gebruikers van de N285 kunnen via de website van Synductis de voortgang van de werken te weten komen maar volgens netbeheerder Fluvius zal de verkeersimpact zo beperkt mogelijk blijven. “Omdat het om een zeer filegevoelig traject gaat, hebben we beslist om alleen ’s avonds en ’s nachts te werken”, meldt woordvoerder David Callens van Fluvius. “De aannemer begint om 20 uur ’s avonds en eindigt om 6 uur daags nadien. Ter hoogte van de afrit komt wel een tijdelijke wegversmalling maar er worden geen specifieke omleidingen ingelegd.”

Vanaf woensdag 12 juni tot en met vrijdag 14 juni wordt ook de spooroverweg twee avonden en nachten afgesloten. De toplaag en de onderlaag van het asfalt op de overweg worden dan vernieuwd. Van 22 uur ’s avonds tot 6 uur in de ochtend wordt het verkeer dan omgeleid. Automobilisten die richting Edingen rijden, moeten omrijden via de Processiestraat en de Kerkstraat. Het verkeer dat richting Asse wil, wordt omgeleid via de Statiestraat en de Nattestraat.

Steenvoordestraat

Zowel de vernieuwing van de nutsleidingen als de heraanleg van de spooroverweg vormen slechts de voorbode voor de eigenlijke herinrichting van de Assesteenweg en het op- en afrittencomplex van de E40 die in het najaar van start gaat. Er worden dan gescheiden fietspaden aangelegd. Ter hoogte van de kruispunten met de Steenvoordestraat, de Essenestraat en aan de op- en afritten komen ook beveiligde oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Daarnaast wil AWV ook conflictvrije kruispunten aanleggen. Er komt een herschikking van de rijstroken zodat het verkeer beter kan voorsorteren en er worden ook middeneilanden aangelegd die het verkeer moeten afremmen. Ten slotte worden er ook twee bushavens aangelegd langs de rijweg, zodat de bussen niet meer op de rijweg moeten stoppen en de doorstroming van het verkeer vlotter verloopt.

De herinrichtingswerken zullen een jaar in beslag nemen.