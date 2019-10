Extra kleedkamers voor sportsite Outdoor Ternat WDS

01 oktober 2019

17u05 1 Ternat De sportsite Outdoor Wambeek krijgt zes extra kleedkamers. Die zullen vooral gebruikt worden door voetbalclub KFC Wambeek-Ternat.

“Onze voetbalclubs kennen een forse stijging van het aantal leden”, meldt Sportschepen Timo Schoukens (Voor Ternat). “Dat is geweldig goed nieuws, want in Outdoor Ternat zien we haast permanent een massa voetballers rondlopen. Maar het toenemend aantal leden veroorzaakt een tekort aan kleedkamers.”

Het gemeentebestuur gaat daarom twee containerkleedkamers plaatsen. Het gaat om de containerkleedkamers op de site in Sint-Katherina-Lombeek die overgeplaatst worden naar Outdoor Ternat. “Die kleedkamers werden recent aangekocht en bevinden zich nog in heel goede staat”, weet Schoukens. “Aangezien in Lombeek binnenkort geen voetbal meer gespeeld wordt, gaan we die kleedkamers verplaatsen en overbrengen naar Wambeek. We gaan ook vier nieuwe kleedkamers bouwen die aansluiten op de huidige kleedkamers.”