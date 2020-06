Extra controles op sluikstorten: “Wie betrapt wordt, krijgt boete van 135 euro” Wim De Smet

26 juni 2020

11u45 0 Ternat Het gemeentebestuur van Ternat maakt 21.000 euro vrij om de openbare vuilnisbakken vaker leeg te maken. Er komen ook meer controles op sluikstorten, onder meer aan de glasbollen.

Momenteel worden de 75 publieke vuilnisbakken elke maandag en vrijdag leeggemaakt. In de toekomst gebeurt dat ook op woensdag. “Zo vermijden we overvolle vuilbakken en hopen we ook het zwerfvuil ferm te reduceren”, zegt schepen voor omgeving Gunter Desmet (CD&V). Voor het leegmaken van de openbare vuilbakken voorziet het gemeentebestuur 21.000 euro per half jaar. De gemeente benadrukt wel dat vuilnisbakken niet bedoeld zijn voor het gewone huisvuil, maar voor een blikje, kauwgom, en snoepzakje, enzovoort.

De milieudienst stelt ook vast dat er vooral rond de glasbollen vaak sluikstorten worden aangetroffen. “Vaak gaat het om mensen die bij een volle glasbol hun glas niet mee naar huis nemen, maar het naast de glasbol laten staan”, vervolgt Desmet. “Maar dat is ook sluikstorten. Via camerabewaking werden er zo dit jaar al 40 pv’s opgesteld. De overtreders krijgen dan ook een GAS-boete.”

De wekelijkse lediging van de glasbollen gebeurt telkens op dinsdag. Door de coronacrisis werd in mei al een kwart meer glas opgehaald dan vorig jaar. Tijdens drukke periodes, zoals met eindejaar, worden er extra ophaalwagens en tijdelijke glasbollen ingezet. Intradura en de gemeente Ternat roepen burgers op om Intradura te verwittigen bij een volle glasbol. Die wordt dan de volgende werkdag meteen leeggemaakt.

Op de sticker op de glasbol staat de verwijzing naar de website van Intradura. Is de glasbol vol, dan mag het glas er niet rond geplaatst worden, maar moet men naar een andere glasbol in de buurt gaan, naar het recyclagepark of terug komen als de glasbol weer leeg is.

“We doen er alles aan om in te zetten op een propere gemeente”, vervolgt Desmet. “Zo worden de vuilbakjes dus drie keer in plaats van twee keer per week leeggemaakt. Maar we blijven ook sterk controleren op zwerfvuil. Overtreders riskeren boetes van minstens 135 euro voor sluikstorten aan de glasbollen en kledingcontainers. We roepen onze burgers ook op om zwerfvuil te melden aan de milieudienst en volle glasbollen aan Intradura, zodat we kort op de bal kunnen spelen.”