En plots werd het zebrapad een onuitgegeven kunstwerkje Wim De Smet

13 november 2019

16u10 0 Ternat Het zebrapad op de hoek van de Statiestraat en de Prieelstraat ziet er sinds kort uit als een onuitgegeven kunstwerkje. De arbeiders die de straat hadden opgebroken, vonden het best oké om de opgegraven tegeltjes willekeurig opnieuw in de rijweg te plaatsen.

Kunst maken zonder subsidies. Sommige aannemers draaien er hun hand niet voor om. “We hebben dit nog nooit eerder meegemaakt maar we nemen de aannemer niets kwalijk”, zegt schepen van Openbare Werken Jozef Borremans (CD&V). “De aannemer moest zopas een waterlek herstellen. Nadien werden de steentjes opnieuw kriskras door elkaar aangelegd waardoor we nu met een onuitgegeven zebrapad komen te zitten.”

Borremans nam al contact op met de aannemer. “We snappen heel goed dat het onbegonnen werk was om alle tegels weer uit te puzzelen zodat het zebrapad erbij lag als voordien. Die mensen zouden daar veel te veel tijd mee verprutst hebben. Daarom hebben we nu gevraagd om de wit geverfde stenen, die buiten de arcering vallen, te vervangen door andere exemplaren. We zullen nadien opnieuw met verf het zebrapad herstellen.”