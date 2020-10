Eerste werken voor nieuwe sporthal van Volleybalclub Kruikenburg en scholen zijn gestart Tom Vierendeels

06 oktober 2020

19u26 2 Ternat Op de scholensite aan het kasteel van Kruikenburg wordt momenteel werk gemaakt van een Op de scholensite aan het kasteel van Kruikenburg wordt momenteel werk gemaakt van een gloednieuwe sporthal . Die zal gebruikt worden door Volleybalclub Kruikenburg, basisschool De Brug en secundaire school Sint-Jozef. Ze moet de huidige sporthal die in 1973 werd gebouwd vervangen. Kostprijs: net geen 4 miljoen euro.

De eerste voorbereidende werken zijn al gestart door de aanleg van een gloednieuwe brug over de Keurebeek aan de T’Serclaesstraat. Het terrein zal via daar ook ontsloten worden en bezoekers zullen via de brug uitkomen op een parking die plaats biedt aan 36 auto’s. Halfweg september moet de bouw van de nieuwe sporthal starten. Die komt aan de achterkant van de huidige zaal en zal groot genoeg zijn zodat er ruimte voor drie volleybalpleinen komt. Het is het schoolbestuur Katholiek Basis- en Secundair Onderwijs Ternat (KBSOT) dat de grond ter beschikking stelt aan bouwheer Volleybalclub Kruikenburg. Samen met leningen die dankzij het gemeentebestuur konden worden aangegaan en huurgeld dat de club van de school zal ontvangen kan het project bekostigd worden. In totaal gaat het om zo’n 3,9 miljoen euro.

De nieuwe zaal moet in de zomer van 2021 volledig afgewerkt zijn zodat de volledige verhuis tijdens de zomermaanden kan gebeuren. Eens die verhuis is afgerond zal de huidige zaal worden afgebroken. Op die plaats en waar de huidige fietsenstallingen zijn komt een grasplein. Een nieuwe fietsenstalling zal worden voorzien.

Uitbreiding

Een nieuwe sporthal is broodnodig. “Niet tegenstaande het heel nostalgisch is om in de oude zaal te volleyballen is die wel tot en met versleten”, zegt Erik Wenseleers, voorzitter van Volleybalclub Kruikenburg. “Daarnaast botsen we overal aan onze grenzen. Nu al moeten we voor trainingen dagelijks uitwijken naar de sporthal van Sint-Angela en voor competitiematchen moeten we naar de gemeentelijke sporthal of zelfs zalen in de regio trekken. We tellen momenteel een 300-tal spelende leden waarvan een 180-tal jeugdspelers. Tachtig procent van onze heren- en damesploegen stroomden voort uit onze jeugd. Maar voor leden die na de jeugdreeksen gewoon recreatief zonder competitie willen blijven spelen hebben we geen aanbod. Daar komt verandering in met een zaal die vijftig procent groter is. Het is belangrijk voor de verdere uitbouw van onze jeugdwerking dat we een moderne sporthal krijgen en we kijken dan ook enorm uit om verder uit te kunnen breiden.”

Eigen middelen

Ook Ludo Longin, voorzitter van het KBSOT is tevreden. “Het was voor ons als school al lang een droom om een nieuwe sporthal te kunnen zetten”, zegt hij. “Zeker door het hoge aantal leerlingen: dit jaar niet minder dan 2.000. We zijn dan ook blij dat we samen met Volleybalclub Kruikenburg en de gemeente Ternat dit project konden uitwerken. Dankzij ons huurgeld en de bijdrage van het gemeentebestuur kan de volleybalclub de sporthal samen met eigen middelen realiseren.”