Eerste en enige garnalenkweker van het land doet mee aan Dag van de Landbouw: “Smaakverschil met ingevoerde gamba’s is groot” Wim De Smet

09 september 2019

13u00 0 Ternat Wie tijdens de Dag van de Landbouw, nu zondag, iets anders wil zien dan een traditioneel melkveebedrijf of een fruitboerderij, moet zeker eens langslopen bij de enige garnalenkweker van het land. Eric De Muylder (55) uit Ternat kweekt ieder jaar duizend kilogram aan garnalen en gamba’s. “En het smaakverschil met de ingevoerde exemplaren is groot”, weet hij.

Eric De Muylder startte vier jaar geleden zijn gambaboerderij op in de Heirbaan in Ternat. In een grote loods staan vier bassins, samen goed voor meer dan 700.000 liter water. Hier groeien de kleine garnaaltjes op tot ze een gewicht tussen 18 en 25 gram hebben. Maar vooraleer ze in de grote bassins terechtkomen, moeten de diertjes eerst verwekt worden. Dat gebeurt in een andere loods waar het zout water een permanente temperatuur van 26 graden heeft. “Vroeger importeerde ik de larfjes uit de Verenigde Staten en Italië, maar omdat de kwaliteit niet altijd top was, ben ik de larven zelf beginnen kweken”, vertelt Eric. “In het bassin zitten vijfentwintig koppeltjes, mama’s en papa’s zeg maar. De wijfjes leggen tussen de 200.000 en 300.000 eitjes per keer. De kleine larfjes lijken wel spiraaltjes. Na drie weken brengen we ze over naar een ander bassin. Als de diertjes 20 gram wegen, verhuizen ze naar de grote bassins. Op de leeftijd van vier maanden zijn ze klaar om op te eten.”

IJswater

Het vangen of oogsten van de gamba’s gebeurt niet met een visnet. “Aan de grote bassins hebben we een kraan gekoppeld”, vertelt Eric. “De gamba’s komen samen met het water uit het bassin gespoeld. De kleintjes gaan terug in het bassin, maar de grote exemplaren halen we eruit en leggen we meteen in ijswater. Een gamba is een koudbloedig dier. Door de afkoeling vallen ze in een diepe slaap en gaan ze zachtjes dood. Het is de meest diervriendelijke manier om hen te doden en tegelijk zorgt de temperatuur van nul graden ervoor dat de dieren vers blijven.”

De Ternatse gamba’s zijn een delicatesse, weet Eric. “Dit is een vers, niet-ingevroren, product”, luidt het. “De gamba’s die je in de winkels vindt, zijn gevangen in Ecuador, India, Thailand of Indonesië. Die dieren komen vervolgens diepgevroren naar hier in een container. Mijn gamba’s zijn dus authentiek. Wij vragen 40 euro per kilogram, dat is fors meer dan de ingevoerde gamba’s. Maar de mensen willen dat graag betalen. En het verschil in smaak is enorm groot.”

Garnaalvoeders

De Muylder is bio-ingenieur van opleiding. “Ik heb vroeger gewerkt voor een bedrijf dat garnaalvoeders produceerde en daardoor kwam ik ook vaak in het buitenland. Op die manier ben ik dus vanzelf in deze sector beland. Op een dag heb ik gewoon gezegd: ik probeer dit zelf eens. We kweken nu duizend kilogram gamba’s per jaar. Maar dat is voorlopig nog niet voldoende om rendabel te zijn.”

De gambaboer zet zondag zijn deuren open voor het grote publiek tijdens de Dag van de Landbouw. “De mensen kunnen eens komen proeven en ik serveer bij de gamba’s ook een biertje dat ik zelf gebrouwd heb. Dat bier is niet gemaakt van gamba’s (lacht), maar de frisse kruidensmaak past er wel perfect bij.”