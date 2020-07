Eerste editie van ‘Vive le Tableau’ meteen uitgesteld



31 juli 2020

12u00 0 Ternat De eerste editie van Vive le Tableau, de apero-tafel waarbij Ternattenaren zich op zondag bij een drankje kunnen laten portretteren, wordt uitgesteld door corona.

Vive le Tableau zou normaal zondag plaatsvinden. Op het speelpleintje langs de Meersstraat zou een tafel worden neergepoot waar Ternattenaren kunnen genieten van een aperitiefje. In het midden van de tafel zou een tekenaar zitten die de aanwezigen in eigen stijl zou portretteren. “Maar door het stijgend aantal coronabesmettingen lijkt het ons niet opportuun om mensen op te roepen om aan een café samen te komen”, zegt burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V). “We willen ook de drukte rond de tafel vermijden. Wanneer de eerste editie van Vive le Tableau nu wél doorgaat, is voorlopig niet duidelijk.”

Vive le Tableau maakt ook deel uit van het zomerproject BuzzieBuzzt. Dat is een reeks activiteiten voor mensen die niet naar het buitenland op vakantie gaan. Die andere activiteiten worden voorlopig niet geannuleerd. Zowel bij de Drive-In Movie als bij de Picknick Movies werden geen problemen vastgesteld. “We blijven de mensen vragen om een mondmasker op zak te hebben want op alle drukke plaatsen in onze gemeente is het dragen van zo’n mondmasker verplicht”, vervolgt Vanderhasselt. “We rekenen ook op het gezond verstand van de mensen. Afstand houden, handen ontsmetten en de basishygiëneregels volgen is nog steeds de norm. Wij willen geen paniekvoetbal spelen, maar we mogen het stijgend aantal coronabesmettingen ook niet negeren.”