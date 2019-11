Dynamische verkeersborden regelen eenrichtingsverkeer in T’Serclaesstraat Tom Vierendeels

07 november 2019

14u09 2 Ternat Het eenrichtingsverkeer in de schoolomgeving van de lagere en secundaire scholen in het centrum van Ternat wordt voortaan geregeld door dynamische verkeersborden. Voordien dienden vrijwilligers fysieke verkeersborden ‘s ochtends en ‘s avonds te plaatsen en opnieuw wegnemen.

Schepenen Gunter Desmet en Jozef Borremans van CD&V en Volks lieten de borden in samenwerking met hun diensten tijdens de afgelopen herfstvakantie plaatsen in de T’Serclaesstraat. Bedoeling is om de schoolomgeving van de De Brug, Sint-Angela en het Sint-Jozefinstituut veiliger te maken voor de wandelende en fietsende scholier en hun ouders en de doorstroming voor auto’s te verbeteren.

Gedurende de begin- en einduren van de school zal er in de straat op schooldagen eenrichtingsverkeer gelden en dit vanaf de Statiestraat richting de Terlindenstraat. Fietsers kunnen wel in beide richtingen passeren.