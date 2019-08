Drie kilometer aan nieuwe elektriciteitsleidingen tussen Ternat en Eizeringen Tom Vierendeels

27 augustus 2019

17u12 0 Ternat Elia, beheerder van het hoogspanningsnet in ons land, plant een uitbreiding van de elektriciteitsleidingen tussen Ternat en Eizeringen. Daarom zal langs de Assesteenweg een pyloon (hoogspanningsmast) vervangen worden. In totaal gaat het om drie kilometer extra kabel die geplaatst wordt. De werken zouden in het voorjaar van volgend jaar moeten starten.

“Momenteel loopt de hoofdhoogspanningslijn tussen Ninove en Sint-Ulriks-Kapelle”, legt woordvoerder Carolien Pouleyn uit. Die lijn gaat naar het hoogspanningsstation Bruegel langs de Brusselstraat in Dilbeek. “Een aftakking vertrekt aan een pyloon op de hoek van de Assesteenweg en de Dronkenborrestraat (ter hoogte van Perkoplant red.) en gaat naar het station in Eizeringen. Je kan spreken over een moeder- en een dochterlijn. Op dat punt staat een aftakmast en die moet nu vervangen worden. Momenteel zijn er drie elektriciteitsleidingen aanwezig en het is de bedoeling die te verdubbelen. De werken passen in een grote herziening van het net om nog efficiënter stroom te transporteren en de bevoorrading van elektriciteit te waarborgen. Het is eigenlijk de bedoeling om het volledige systeem zo efficiënt mogelijk te maken.”

In totaal komt er op deze manier tussen de pyloon en het station in Eizeringen zo’n drie kilometer kabel bij via de bestaande masten. In het kader van die werken zullen aan een mast wel verstevigingswerken uitgevoerd moeten worden. De versterking van de aftakking heeft echter geen invloed op de toevoer van elektriciteit voor inwoners. Het is dus niet zo dat er na de werken minder pannes of stroomtekorten zich zullen voordoen.

Bomen kappen

Daarnaast verdwijnt er in de Dronkenborrestraat ook groen. Momenteel is de volledige pyloon omgeven door een klein bosje. “Daarom is dus ook een aanvraag tot vergunning ingediend voor het kappen van de bomen rondom de pyloon”, weet Pouleyn. “Belangrijk om te vermelden, is dat we al een akkoord met Natuurpunt hebben om dan op een andere locatie nieuwe bomen te planten om het verdwenen groen rond de mast te compenseren.”

Houten portieken

Elia hoopt volgens de optimistische timing in maart 2020 te kunnen starten met de werken. “En als alles goed gaat, zullen die een zestal maanden in beslag nemen”, klinkt het. “Inwoners gaan er niet veel van merken. Wat wel in het straatbeeld zal verschijnen, zijn de houten portieken. Nieuwe elektriciteitsleidingen hangen voordat ze opgespannen worden wat los. Om te verhinderen dat die op woningen of voertuigen terechtkomen, worden de houten constructies opgesteld. Deze zijn er dus om te beschermen en om de veiligheid te garanderen.”