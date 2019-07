Dossier spoorwegtunnel vanonder het stof: Infrabel wil lus door weides en tunnel onder Asbaan Wim De Smet

19 juli 2019

16u30 16 Ternat Spoorwegbeheerder Infrabel lanceert een nieuw tracé om de ondertunneling van de spoorweg in Ternat mogelijk te maken. Volgens dat plan zou de Assesteenweg een aftakking moeten maken aan de Ternatstraat om via de weides achter het BNP Paribas-kantoor en een tunnel onder de Asbaan opnieuw uit te monden in de buurt van de Processiestraat.

Het dossier om de spooroverweg op de Assesteenweg (N285) in Ternat te ondertunnelen dateert al van 2013, maar werd deze week opnieuw vanonder het stof gehaald. Het gemeentebestuur, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de provincie en Infrabel zaten vrijdagmiddag samen om alle mogelijke opties voor zo’n spoorwegtunnel te onderzoeken.

Zowel de gemeente als Infrabel zijn al lang vragende partij voor een tunnel. De gesloten spooroverweg veroorzaakt namelijk extra verkeersoverlast op de nu al verzadigde Assesteenweg. “Een tunnel onder de spoorweg zou de files voor een stuk kunnen terugdringen”, weet schepen van Mobiliteit Gunter Desmet (CD&V). “Dat de tunnel er nog niet ligt, komt vooral omdat er nooit een beslissing werd genomen over de exacte plaats waar die moet komen. Een tunnel maken op de plaats waar nu de spooroverweg ligt, betekent dat we zeker tussen 40 en 100 woningen moeten onteigenen. Dat is enorm veel. Bovendien bedraagt de breedte van de Assesteenweg hier slechts 12 meter. Een tunnel is minstens 8 meter breed. Dan kunnen er ook geen ventwegen meer komen voor de overblijvende woningen.”

Tunnel onder Asbaan

Infrabel wil het daarom over een andere boeg gooien. De spoorwegbeheerder stelde een plan voor waarbij de Assesteenweg, ter hoogte van de Ternatstraat, zijn huidige tracé zou verlaten en een lus vormen doorheen de weides achter de BNP Paribas-gebouwen. De nieuwe weg zou vervolgens via een tunnel onder de Asbaan gaan om uiteindelijk in de buurt van de Processiestraat opnieuw uit te monden op het huidige tracé. “Het grote voordeel van dit plan is dat we slechts veertien woningen moeten onteigenen”, aldus Desmet. “Bovendien zou de Assesteenweg tijdens de werken ook gewoon in gebruik kunnen blijven. Dat is belangrijk want als we de tunnel op de huidige Assesteenweg willen maken, moeten we rekening houden met gigantische verkeersoverlast.”

Na de aanleg van de tunnel zou de huidige spooroverweg aan het station voorgoed sluiten. Alleen voor fietsers en voetgangers zou er hier nog een kleinere tunnel worden aangelegd. “Dat betekent dus dat het station en de woningen in de buurt nog altijd vlot bereikbaar blijven”, zegt de schepen. “Ook vanuit Sint-Katherina-Lombeek en Wambeek blijft het station perfect bereikbaar.”

Nog niet voor morgen

Een tunnel onder de spoorweg blijft volgens Desmet een echte noodzaak. “Infrabel heeft ons laten weten dat het aantal treinen op deze lijn in de toekomst nog wordt opgedreven”, luidt het. “Dat betekent dat de slagbomen nog vaker dicht zullen gaan.”

De aanleg van de tunnel is evenwel nog niet voor morgen. “We willen eerst een samenwerkingsovereenkomst met Infrabel, de provincie en het Agentschap Wegen en Verkeer opstellen. Vervolgens zal de opmaak van een studie en het ruimtelijk uitvoeringsplan al snel twee jaar in beslag nemen. Dan spreken we al over eind 2021. En dan zal het belangrijk zijn dat Infrabel en de Vlaamse overheid voldoende middelen vrijmaken om dit project te realiseren.”