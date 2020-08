Dochtertje Koobasi mag toch op 1 september starten in Sint-Angela: minister Ben Weyts maakt geld vrij voor extra plaatsen Tom Vierendeels

31 augustus 2020

17u13 6 Ternat Het dochtertje van huisarts Faramarz Koobasi mag dinsdag starten in het eerste middelbaar van middenschool Sint-Angela in Ternat. Het meisje verloor eerder dit jaar haar mama aan het coronavirus en door die omstandigheden was dokter Koobasi te laat met de inschrijving. Een uitzondering kon de school niet maken, maar er kwam dus uiteindelijk toch nog goed nieuws dit jaar. Intussen laat minister Weyts weten dat er extra geld is vrijgemaakt om extra plaatsen te creëren voor scholen in de Rand.

“Alles is in orde gekomen en dat is goed nieuws”, laat dokter Koobasi weten. “Mijn zoontje volgt les op basisschool De Brug en nu kunnen mijn twee kinderen dicht bij elkaar naar school gaan. Dat maakt het voor mij ook veel gemakkelijker om hen af te zetten.” Ter verduidelijking: de drie scholen De Brug, Sint-Angela en Sint-Jozef zijn nagenoeg op dezelfde site in Ternat gelegen. “Hopelijk zal de school mijn dochter gelijk behandelen, want ik weet dat het niet aangenaam was voor hen om in het oog van de storm terecht te komen nadat ik mijn verhaal in de media deed. Mijn dochter was toen ook ontgoocheld en boos, maar nu is ze zeker en vast zeer blij dat ze bij haar vriendjes kan blijven. Het gaat intussen ook al wat beter met ons, maar het is iets dat zal moeten slijten.”

Het verhaal van de huisarts maakte heel wat los bij inwoners van Ternat en Liedekerke, maar ook bij ouders van klasgenootjes van het meisje. Het gezin verhuisde enkele jaren terug van Liedekerke naar Sint-Katherina-Lombeek, net om dichter bij de school te gaan wonen. De dokter zelf heeft nog altijd zijn praktijk in Liedekerke. Het coronavirus trof hen bijzonder hard in maart. Nadat de dokter zelf ziek werd volgde zijn vrouw Sara Naghean (40). Zij belandde in het ziekenhuis en bezweek uiteindelijk eind mei na een wekenlange strijd. Dokter Koobasi zijn focus lag de afgelopen jaren telkens bij zijn patiënten terwijl zijn vrouw het huishouden en het opvoeden op zich nam. Door de pijnlijke situatie had de huisarts onbewust de inschrijfperiode voor Sint-Angela aan zich voorbij laten gaan. “Mijn dochter verliest nu niet alleen haar moeder, maar ook nog eens haar vrienden”, sprak Koobasi daarover.

(Lees verder onder de foto)

Geen uitzondering

Mensen contacteerden de school en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) over de situatie en vroegen zich af of er geen uitzondering kon worden gemaakt. Maar directeur Filip Van Eesbeeck legde in onze krant uit dat dit helemaal niet kan. “Mijn hart breekt ook bij dit schrijnende verhaal”, vertelde Van Eesbeeck toen. “Maar we hebben als school rechten en plichten waar we ons aan moeten houden, net om rechtvaardigheid te kunnen nastreven. We moeten de zaken dus sereen en nuchter blijven bekijken om ze professioneel en goed overwogen aan te kunnen pakken.” Wel trok de man aan de alarmbel. “Zowat alle scholen in het arrondissement stellen vast dat de inschrijvingsdruk dit jaar echt hoog is”, klonk het. “Ik heb persoonlijk onze koepel al laten weten dat scholen in de Rand echt hulp nodig zullen hebben om bepaalde dingen te kunnen oplossen.”

Extra middelen

Een problematiek waarvan minister Weyts op de hoogte was. Hij greep dit jaar ook in. “Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd in extra plaatsen op scholen”, klinkt het. “Meer dan tien miljoen euro gaat naar secundair onderwijs in de Vlaamse Rand. In totaal wordt daar op 1.095 extra plaatsen gemikt. In heel Vlaanderen verwachten we tegen het schooljaar 2024-2025 een tekort van tienduizenden plaatsen.” Het geld wordt uitgegeven in 2021 en komt bovenop de 196 miljoen die eerder al werd voorzien voor de periode 2019-2022.

4,7 miljoen euro gaat naar vijfhonderd extra plaatsen in de onderwijszone Dilbeek (Affligem, Asse, Dilbeek, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Ternat, Wemmel) en 1,5 miljoen euro voor 160 extra plaatsen in onderwijszone Halle (Beersel, Drogenbos, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Linkebeek, Pepingen, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw). Het overige deel gaat naar de onderwijszone Vilvoorde.