Dochtertje Koobasi kan naar Sint-Angela, maar middelen die Weyts vrijmaakt voor onderwijs in Vlaamse Rand komen te laat: “60 extra leerlingen, maar de lerarenlonen moeten we zelf betalen” Tom Vierendeels

03 september 2020

13u49 0 Ternat Het schoolbestuur van de Ternatse katholieke scholen vraagt Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) om het onderwijssysteem opnieuw aan te passen. Voorzitter Ludo Longin vreest dat de scholen in een straatje zonder einde zijn terechtgekomen en dat ze zullen moeten opdraaien voor de lonen van extra leerkrachten. Die extra leerkrachten werden zelf aangetrokken door de scholen om het capaciteitsprobleem het hoofd te bieden. Het extra geld dat Weyts heeft vrijgemaakt is voor de scholen dus onvoldoende.

De bal van de grotere problematiek rond het schrijnende verhaal van het gezin Koobasi blijft verder rollen. Huisdokter Faramarz Koobasi kon zijn dochtertje niet tijdig inschrijven omdat zijn aandacht volledig naar zijn vrouw ging die in het ziekenhuis tegen het coronavirus vocht. Sara Naghean (40) verloor uiteindelijk de strijd tegen het virus. Noodgedwongen kwam de dochter op de wachtlijst van Sint-Angela terecht, wat op onbegrip bij de bevolking stuitte. Filip Van Eesbeeck, directeur van Sint-Angela, trok naar aanleiding van dit verhaal aan de alarmbel en gaf aan dat de inschrijvingsdruk te hoog is geworden en dat scholen in de Rand de komende jaren in de problemen zullen komen. Hij gaf ook aan dat ze al extra plaatsen gecreëerd hadden en dat daar wekenlang aan intensief overleg aan voorafging.

Drie extra klassen

Ludo Longin, voorzitter van de vzw Katholiek Basis- en Secundair Onderwijs Ternat (KBSOT) dat de scholen De Brug, Sint-Angela en Sint-Jozef bestuurt, mengt zich nu in de discussie. Hij schetst een straatje zonder eind waarin scholen zijn terechtgekomen om leerlingen zoals dochtertje Koobasi toch te kunnen toelaten. Het meisje mocht nu afgelopen dinsdag toch starten in het eerste middelbaar. “Omdat we onze nek als schoolbestuur hebben uitgestoken en in allerijl drie bijkomende klaslokalen hebben ingericht”, verduidelijkt Longin. “De inschrijving van juffrouw Koobasi gebeurde niet zonder slag of stoot. We konden uiteindelijk op 1 september zestig extra leerlingen ontvangen voor het eerste jaar secundair. Dat zijn dus drie extra klassen van 20 leerlingen. Het is door die beslissing van het schoolbestuur dat ook de bewuste leerlinge op onze middenschool terechtkan. We hadden ook kunnen vasthouden aan de bestaande capaciteit, met als gevolg dat leerlingen uit de regio Ternat op zoek zouden moeten naar een school op twintig tot veertig kilometer van thuis.”

Dat dat geen goede oplossing zou zijn, staat vast. “De rand rond Brussel wordt dit schooljaar opnieuw geconfronteerd met een immense stijging van het aantal leerlingen”, gaat de voorzitter verder. “We wilden geen zestig leerlingen doorsturen omdat we weten dat andere secundaire scholen in buurgemeenten ook met een tekort aan plaatsen kampen. Maar die extra plekken hebben we nu zelf moeten bekostigen.”

Voor de zestig extra leerlingen dit schooljaar zal onze middenschool dus pas op 1 september 2021 extra lesuren mogen inrichten. Onze bovenbouw Sint-Jozef heeft een identiek probleem voor vijftig leerlingen Ludo Longin, voorzitter van de vzw Katholiek Basis- en Secundair Onderwijs Ternat (KBSOT)

Middelen komen te laat

Vlaams Onderwijsminister Weyts (N-VA) kondigde eind augustus aan extra middelen te zullen vrijmaken om extra plaatsen te kunnen creëren in het onderwijs in heel Vlaanderen, maar vooral in de rand rond Brussel. “Die moeten voor 500 extra plaatsen in het secundair onderwijs in de onderwijszone Dilbeek zorgen, vanaf 2021”, weet Longin. “Wij zijn daarmee bijzonder blij en het is een noodzakelijk initiatief voor de komende jaren, maar het lost de problemen voor dit schooljaar niet op.”

Want drie extra klaslokalen inrichten en zestig extra leerlingen ontvangen doe je niet vrijblijvend. “Er moeten uiteraard ook leraren zijn die hen les kunnen geven, dat vereist extra lesuren en daar wringt het schoentje”, gaat het verder. “Normaal gezien werd het benodigde aantal lerarenuren in oktober berekend, maar dit werd door Weyts afgeschaft. Nu zal die berekening pas op 1 februari gebeuren. Voor de zestig extra leerlingen dit schooljaar zal onze middenschool dus pas op 1 september 2021 extra lesuren mogen inrichten. Onze bovenbouw Sint-Jozef heeft een identiek probleem voor vijftig leerlingen. En dan moeten we hopen dat niet te veel leerkrachten ziek worden, want de vervangingseenheden voor dit schooljaar zijn ook afgeschaft.”

Hopen op begrip

“Het schoolbestuur dat al opdraaide voor de versnelde inrichting van bijkomende lokalen dreigt nu ook de lonen voor die extra leerkrachten te moeten betalen”, gaat het verder. “Tenzij minister Weyts begrip toont en snel de beslissing neemt om de herstelling in oktober toch te laten plaatsvinden. We stuurden hierover met alle andere secundaire scholen uit de scholengemeenschap begin juli een brief, maar kregen nog altijd geen antwoord.”

Michaël Devoldere, de woordvoerder van minister Ben Weyts, kan voorlopig niet reageren.