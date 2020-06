Dochtertje (12) van dokter Koobasi dan toch niet zeker van inschrijving in Sint-Angela: “We moeten ons aan het inschrijvingsdecreet houden” Tom Vierendeels

10 juni 2020

16u21 0 Ternat Het dochtertje (12) van dokter Faramarz Koobasi is voorlopig nog niet zeker van een inschrijving in de Ternatse school Sint-Angela. Dat laat de directie weten. Ze staat wel op een wachtlijst, net als een aantal andere kinderen. “Hoe tragisch dit verhaal ook is, we zijn gebonden aan het inschrijvingsdecreet”, klinkt het. “Dat is er om iedereen gelijk te kunnen behandelen.”

Eerder brachten we een portret over Sara Naghean (40), de echtgenote van dokter Koobasi en moeder van twee jonge kindjes die de strijd tegen het coronavirus verloor. Terwijl Koobasi zelf eerst ziek was stond hij nadien zijn doodzieke vrouw bij in het ziekenhuis tot ze helaas op 16 mei de wekenlange strijd verloor. Door de omstandigheden was hij te laat met het inschrijven van dochterlief en liet de school weten geen uitzondering te kunnen maken. Inwoners van Liedekerke en Ternat en ouders van klasgenootjes stonden op de barricade, schreven mails naar Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), dachten na over een petitie, contacteerden Sint-Angela zelf en ook een Liedekerkse schepen wilde in de bres springen. Die laatste gaf uiteindelijk afgelopen weekend nog aan dat het meisje intussen wel was ingeschreven.

Uitzondering

Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. “Heel logisch dat iedereen op de barricade staat”, zegt directeur Filip Van Eesbeeck. “Ook mijn hart als mens breekt bij het aanhoren van zo’n verhaal. Ik heb meneer Koobasi vorige week aan de lijn gehad en het was een goed gesprek. Hij is een zeer integer man en wat hij meemaakt wens je niemand toe.” Maar een uitzondering op de regel kan niet toegelaten worden.

Misschien staat het kind van uw buurman ook op een wachtlijst. Hoe moet die zich voelen als we zeggen dat we in een ander geval iets speciaal doen? Zonder afbreuk te willen doen aan de erge toestand waarin de man en zijn kinderen zich bevinden Directeur Filip Van Eesbeeck

“’Maak die uitzondering, dan is het opgelost’ is een denkwijze die niet klopt”, gaat het verder. “Zo mag je dat echt niet bekijken, ondanks de emotioneel beladen zaak. Misschien staat het kind van uw buurman ook op een wachtlijst. Hoe moet die zich voelen als we zeggen dat we in een ander geval iets speciaal doen? Zonder afbreuk te willen doen aan de erge toestand waarin de man en zijn kinderen zich bevinden. We krijgen regelmatig mails of telefoons van ouders die zich ook in een schrijnende situatie bevinden en ook vragen of er een uitzondering kan worden gemaakt. Wij kunnen alleen het inschrijvingsdecreet respecteren.”

Wachtlijst

Voor het eerst werkte Sint-Angela met een aanmeldingsperiode. “En het is zeer spijtig dat die aanmeldingsperiode door zijn eigen ziekte en door de omstandigheden aan meneer Koobasi voorbij is gegaan”, gaat Van Eesbeeck verder. “Hij heeft na 2 juni bij de start van de vrije inschrijvingen aangegeven dat hij zijn dochter bij ons wil laten inschrijven. Ze staat net als een aantal leerlingen op een wachtlijst. We hopen dat we al die ouders eind juni al een indicatie kunnen geven welke richting het uitgaat, maar ik weet uit ervaring dat we soms pas eind augustus of begin september een definitieve bevestiging kunnen geven.” Dokter Koobasi gaf ons dit weekend al aan dat hij zijn dochter intussen ook op een wachtlijst voor een school in Groot-Bijgaarden heeft geplaatst.

Hulp nodig

Objectief gezien is de situatie van dokter Koobasi ‘maar’ één voorbeeld binnen een grotere problematiek. “Zowat alle scholen in het arrondissement stellen vast dat de inschrijvingsdruk dit jaar echt hoog is”, verklaart de directeur. “Ik heb persoonlijk onze koepel al laten weten dat scholen in de Rand echt hulp nodig gaan hebben om bepaalde dingen te kunnen oplossen. Als school zitten we gevangen en dat is erg voor ouders, maar ook voor de scholen. Wat wij zelf hebben gedaan is het aantal plaatsen in het begin met 55 verhoogd. Anders hadden we een gigantische wachtlijst met heel veel ontgoocheling als gevolg. Aan die beslissing is twee weken aan intens overleg voorafgegaan om te bekijken hoe we dit konden doen op verschillende vlakken en met de nodige berekeningen. Hierdoor kunnen we 355 leerlingen inschrijven voor alleen het eerste jaar secundair.”

“We hebben als school rechten en plichten waar we ons aan moeten houden die gehomologeerd worden vanuit Brussel om rechtvaardigheid na te kunnen streven, hoe pijnlijk dat ook klinkt”, besluit Van Eesbeeck. “We moeten de zaken dus sereen en nuchter blijven bekijken om ze professioneel en goed overwogen te kunnen aanpakken.”