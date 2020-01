DNA op potje yoghurt leidt tot veroordeling tot 3 jaar cel WHW

15 januari 2020

16u42 1 Ternat Een 43-jarige man is bij verstek veroordeeld tot 3 jaar cel voor twee spectaculaire inbraken. De man werd verraden door zijn DNA, dat hij achterliet op een potje yoghurt.

In de nacht van 4 op 5 maart 2015 braken twee mannen in een bedrijf in Gavere in. Hoe ze het deden is nog steeds niet duidelijk, maar ze slaagden erin om een gat van 70 op 70 centimeter te maken in een muur van gewapend beton. Zo konden ze aan de haal gaan met 2.500 kilogram koper. Een jaar later, in de nacht van 4 op 5 maart, werd er ingebroken in een woning in Ternat. Dat het niet om amateurs ging was duidelijk. Ze wisten dat er in de gang een alarmsysteem was en dus besloten ze dat te ontwijken. Hiervoor moesten ze in elke tussenmuur een gat slaan om uiteindelijk via verschillende kamers uit te komen bij de kluis. Hieruit konden ze maar liefst 30.000 euro stelen.

Toch maakte een van de daders een cruciale fout. Bij beide misdrijven liet hij DNA achter. Aan het raam van de woning werden enkele bloeddruppels aangetroffen en in het bedrijf in Gavere was uit een yoghurtpotje gegeten. Na analyse met moderne technieken bleek dat het DNA toebehoorde aan Idriz S. (43), een Serviër die in het buitenland al vier keer veroordeeld werd voor inbraken en voor lidmaatschap van een vereniging van misdadigers. Het parket had slechts 16 maanden cel gevorderd. Te mild, aldus de rechter die hem tot 3 jaar cel veroordeelde. Ook werd zijn onmiddellijke aanhouding uitgesproken.