Dieven laten doos met daarin 14 op elkaar gepropte konijnen achter nadat ze vluchten voor politie Amber Gys en Tom Vierendeels

14 mei 2020

16u16 0 Ternat Een politiepatrouille van de politiezone TARL merkte woensdagnamiddag verdachte handelingen op aan een weide in Ternat. Twee personen sloegen op de vlucht waarna een van de agenten een doos met daarin veertien konijnen aantrof . De eigenaar van de konijnen kreeg al eerder te maken met diefstallen.

Afgelopen woensdag merkte een politiepatrouille om 15.30 uur verdachte handelingen op ter hoogte van een weide aan het kruispunt van de Stationsstraat en Sluisvijverstraat in Ternat. “Twee verdachten sloegen op de vlucht met een motorfiets en werden niet meer onderschept”, laat Steven De Ridder, woordvoerder bij de politiezone TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal, Liedekerke) weten. “Op de plaats waar de verdachte handelingen plaatsvonden, ontdekte een politieagent een doos met 14 konijntjes in.”

Na contact met de eigenaar bleek dat er ook in het verleden al konijnen werden gestolen. Er werd niemand gearresteerd, het onderzoek loopt op basis van concrete sporen. De dieren werden na afloop door de agent bij dierenasiel de Ark van Pollare afgezet en zijn intussen bekomen van hun avonturen. De eigenaar van de dieren mag zijn dieren gaan ophalen in het dierenasiel. Wat de dieven van plan waren met de konijnen is niet duidelijk.