DHL sponsort aanplanting 120 boompjes: eentje voor elke vrachtwagen die het bedrijf uitstuurt Wim De Smet

23 januari 2020

10u20 0 Ternat Koerierbedrijf DHL schonk 120 appelboompjes aan de gemeente Ternat, eentje voor elke vrachtwagen die dagelijks door het bedrijf op pad wordt gestuurd.

De boompjes werden aangeplant op het voormalig voetbalveld van SK Lombeek in de Heidestraat. DHL is al meer dan 30 jaar actief in de Essenestraat in Ternat. Van daaruit vertrekken pakketjes en paletten van en naar bedrijven in België en de rest van Europa. Omdat die vrachtwagens flink wat CO2-uitstoot veroorzaken, wil DHL dat compenseren met het planten van bomen. Daarom bood men de gemeente Ternat 120 appelbomen aan, gelijk aan het aantal voertuigen dat dagelijks de Ternatse DHL-vestiging binnen- en buitenrijdt. Dat de bomen aangeplant werden in Lombeek, is geen verrassing. “Het voormalig voetbalveld is een recreatiesite en die willen we duurzaam ontwikkelen”, zegt zegt milieuschepen Gunter Desmet (CD&V). “Deze aanplanting door DHL is meteen een eerste stap en we zijn blij met dit geschenk.”