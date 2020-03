Derde brandstichting in drie weken tijd: Tienduizenden euro’s schade in JC Puls Tom Vierendeels

18 maart 2020

12u00 0 Ternat Een brandstichting in een bergruimte van JC Puls aan het sportcomplex in Ternat heeft vermoedelijk voor tienduizenden euro’s aan schade gezorgd. De rook verspreidde zich in het jeugdhuis, de fuifzaal en in het sportcentrum. Het is de derde brandstichting op drie weken tijd in Ternat.

“Het was de poetsvrouw die rond 7 uur woensdagochtend een brandgeur waarnam in het sportcomplex en zo’n twintig minuten later trad ook het brandalarm in werking”, verduidelijkt burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V). “De brand woedde in een bergruimte aan de achterkant van het jeugdhuis, maar de rook verspreidde zich over het volledige complex.”

“Een externe firma zal ter plaatse moeten komen voor de opkuis en om de geur en het roet weg te krijgen”, gaat Vanderhasselt verder. “Ik denk dat we vertrokken zijn voor al snel tienduizenden euro’s aan kosten.” Ploegen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West konden de brand zelf beperken tot de bergruimte. Het is dus vooral de rook en de roet die zich verspreid hebben in het volledige complex.

Het parket Halle-Vilvoorde stuurde het labo en een branddeskundige ter plaatse voor verder onderzoek. Ook de recherche van de politiezone TARL kwam samen met de interventiedienst ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Volgens verschillende bronnen gaat het zo goed als zeker om brandstichting. Zo zouden er onder meer sporen van inbraak vastgesteld zijn aan de deur die uitgeeft op de bergruimte.

Kruikenburg

Opmerkelijk genoeg gaat het om de derde brandstichting op zo’n drie weken tijd in Ternat. Op zondag 1 maart werd er in de namiddag, kort na 14 uur, brand ontdekt op het domein van kasteel Kruikenburg. Een oude bergruimte in de buurt van de sporthal van het Sint-Jozefinstituut ging volledig verloren in de brand. In het park werd eerder in de loop van vorig jaar ook al een zitbank in brand gestoken.

Brand in leegstaande woningen

In de nacht van 15 op 16 maart werd er ook brand gesticht in twee leegstaande woningen in het centrum van Sint-Katherina-Lombeek. De uitslaande brand werd kort voor 3 uur opgemerkt. Een branddeskundige en het labo troffen in een van de twee woningen twee brandhaarden aan en ook in de aanpalende woning werd een brandhaard aangetroffen. In beide woningen werden brandversnellers gevonden.

De brandweer diende overigens dinsdagochtend rond 5 uur terug te keren naar de woning, waar toen een dakbrand woedde. Vermoedelijk ging het toen om een heropflakkering, al kan dit niet met zekerheid gezegd worden.

Het is aannemelijk dat de drie branden van afgelopen maand aan elkaar gelinkt zijn.