De Brabanter schuldig aan doodslag. Openbaar ministerie eist 30 jaar cel: “Die avond had nooit zo mogen eindigen”

Ternat

Kim De Brabanter (40) is schuldig aan doodslag. De voorbedachtheid werd door de twaalf juryleden niet weerhouden. Het openbaar ministerie eist 30 jaar cel voor het ombrengen van Liselotte De Coninck op hun eerste date. Gisteren argumenteerde de verdediging nog dat Liselotte zelf de broeksriem rond haar hals gespannen had. De trucker kreeg vandaag het laatste woord. “Die avond had nooit zo mogen eindigen. Dit heb ik niet gewild”, las hij voor van zijn papiertje. Straks kent De Brabanter zijn straf.