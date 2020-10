De Brabanter krijgt 25 jaar cel voor het doden van Liselotte (32) tijdens hun eerste date: “Hij heeft een narcistische en egocentrische persoonlijkheid”

Ternat

25 jaar opsluiting voor doodslag. Dat is het verdict voor Kim De Brabanter (40), die zijn date Liselotte De Coninck tijdens hun eerste nacht om het leven bracht . Over het hoe en het waarom hulde de vrachtwagenchauffeur zich het hele assisenproces in stilzwijgen. Tot grote ergernis van de nabestaanden. “Hij heeft een narcistische en egocentrische persoonlijkheid”, luidde het arrest.