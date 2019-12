Cultuurcentrum De Ploter wordt vanaf januari ook buurtcinema Wim De Smet

18 december 2019

15u30 98 Ternat De grote zaal van De Ploter wordt vanaf volgende maand ook gebruikt als buurtcinema. De eerste film die er gedraaid wordt is Girl, de debuutfilm van scenarist Lukas Dhont die vorig jaar in de prijzen viel op het filmfestival in Cannes.

Iedere tweede woensdag van de maand is het filmdag in De Ploter. “We spelen zo in op de succesvolle trend om film weer dichter bij het publiek te brengen”, meldt Frank De Block. “Onze troeven zijn duidelijk: je kan hier een film kijken dicht bij huis. We gaan voor doordachte keuzes ook en de mensen hebben na de voorstelling de kans om gezellig na te praten in het café.”

Om de films in hoge kwaliteit af te spelen, werd ook geïnvesteerd in een gloednieuwe filmprojector en -scherm.

De films die de eerstkomende maanden vertoond worden zijn Girl van Lukas Dhont (8 januari), Niet Schieten van Stijn Coninx (12 februari), het Kortfilmfestival (14 februari), Beautiful Boy van Felix Van Groeningen (11 maart) en Once Upon a tim in Hollywood van Quentin Tarantino (8 april). Ook aan de kinderen werd gedacht want op 8 april is er in de namiddag de familiefilm Miniscule (om 14.30 uur).

Toegangstickets kosten 6 euro. Wie jonger dan 26 of ouder dan 65 is, betaalt slechts 5 euro. Meer info op www.ccdeploter.be.