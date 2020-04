Coronaploegen schrijven vijf coronapv’s uit in Ternat en treffen mogelijke inbrekers aan Tom Vierendeels

17u14 0 Ternat Agenten van de politiezone TARL hebben woensdag in Ternat vijf coronapv’s opgesteld. ‘s Nachts werden ook nog vier in het zwart geklede minderjarigen onderschept die mogelijk inbrekersmateriaal en cannabis bij zich hadden.

Woensdag werden in de Begonialaan twee zonen en hun moeder geverbaliseerd omdat ze op bezoek waren bij grootmoeder. Ze kregen processen-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing en voor het overtreden van het samenscholingsverbod. In de Statiestraat kreeg een man dan weer een pv voor een niet-essentiële verplaatsing omdat hij al enkele dagen op een ander adres dan het zijne in Luik verbleef.

Om 4 uur ‘s nachts kwam een patrouille dan weer uit op vier minderjarigen die volledig in het zwart gekleed aan het fietsen waren zonder verlichting. Wanneer de agenten hen wilden aanspreken sloegen ze op de vlucht, maar één verdachte kon ingerekend worden. De agenten troffen onder meer hamers, schroevendraaiers, een Engelse sleutel, een mes en 0,7 gram cannabis aan. Er volgde ook een huiszoeking. De jongen kreeg verschillende processen-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing, samenscholing, illegaal wapenbezit en bezit van verdovende middelen.