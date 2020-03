Controle van auto met buitenlandse nummerplaten: twee inzittenden stonden geseind Tom Vierendeels

05 maart 2020

15u19 0 Ternat De politie heeft twee geseinde mannen aangetroffen die zich in een verdachte wagen bevonden. Een van de twee diende nog een celstraf uit te zitten en werd overgebracht naar de gevangenis.

Het was een motard die maandag overging tot een controle van twee inzittenden van een auto die nogal verdacht geparkeerd stond. Het nieuws werd nu pas bekend gemaakt. Onder meer dat de wagen buitenlandse nummerplaten had was verdacht voor de agent.

Een van de twee werd uiteindelijk gearresteerd en overgebracht naar de gevangenis van Sint-Gillis. Hij stond geseind voor een openstaande gevangenisstraf van een jaar wegens opzettelijke slagen en verwondingen. De tweede persoon stond op vraag van Frankrijk geseind omdat men op zoek is naar zijn verblijfplaats. Wat het duo in de Statiestraat deed is niet duidelijk.