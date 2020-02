Chihuahua Billy ontsnapte bij zware woningbrand, maar wordt anderhalve dag later herenigd met gezin Tom Vierendeels

14 februari 2020

16u37 1 Ternat Chihuahua Billy van het door brand getroffen gezin is opnieuw terecht. Bij de zware uitslaande brand van donderdagochtend kon het hondje ontsnappen. Het duurde uiteindelijk tot vrijdagnamiddag voor het diertje gevangen kon worden.

Een uitslaande brand legde donderdagochtend een bungalow in het wegje tussen de Processiestraat en de Asbaan nagenoeg volledig in de as. De bewoners hebben ook een tiental huisdieren en brandweer en politie konden samen de beesten vangen en opvangen in een combi. Ze overleefden het allemaal. De kleine Billy kon in al het tumult wel ontkomen. Hij werd donderdag nog een aantal keer gezien, maar hij liet zich niet snel vangen. De familie plaatste een oproep op sociale media en ook de gemeente Ternat deelde het bericht op het officiële Facebookaccount.

Mee op foto als bedankje

Marie De Backer (24) merkte de berichtjes ook op en zat enorm in met de familie. “Ik heb zelf ook een hondje dat veel voor mij betekent dus ik snapte dat die mensen bezorgd waren”, vertelt Marie. “Na mijn volleybaltraining donderdagavond ben ik dan ook nog gaan zoeken in Ternat, maar zonder resultaat.” Die zoektocht zette ze vrijdag verder. “Ik nam contact op met de familie en samen met een familielid hebben we Billy toch gevonden. Als dank mocht ik nog op de foto met het dappere hondje.” Billy werd aangetroffen op het voetpad aan het kruispunt van de Brusselstraat met de Molenstraat in Ternat, zo’n vier kilometer van de woning.