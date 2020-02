Cafébazin die aan de haal ging met 30.000 euro van spaarkas, verontschuldigt zich in brief: “Ik had van jullie geld moeten afblijven, maar ik kan niet anders” Wim De Smet

07 februari 2020

14u10 11 Ternat Cafébazin Christel D. uit Ternat is er vandoor met het geld van de klanten uit de spaarkas, samen goed voor bijna 30.000 euro. Normaal zou het geld op 31 december zijn uitbetaald, maar het café sloot geruisloos de deuren. De gedupeerde klanten schakelen een advocaat in om hun centen terug te krijgen.

Christel D. was de bazin van het bekende café De Meiboom in de Meersstraat in Sint-Katherina-Lombeek. Zoals het een authentieke volkskroeg betaamt, werd er in het café ook een spaarkas georganiseerd. Zo’n 25 vaste stamgasten namen daar aan deel. Zij konden zo regelmatig een centje opzijzetten. De uitbetaling van het spaargeld heeft normaal rond oudejaar plaats. Maar in december al liet de bazin weten dat er problemen waren.

De moeder van Sandra Saeys (48) uit Ternat had op dat moment al voor 3.250 euro bij elkaar gespaard. “De uitbetaling zou normaal gebeuren op 31 december”, vertelt Sandra. “Maar toen die dag naderde, liet de cafébazin weten dat ze geld bij de bank moest gaan halen. Na veel beloftes en praatjes, bleek uiteindelijk dat het café dichtging en dicht bleef. Alle spaarders zijn blijkbaar hun geld kwijt.”

Volgens ingewijden zou de cafébazin voor bijna 30.000 euro aan spaargeld hebben verduisterd. “Wij zijn meteen naar de politie gestapt en daar bleek men al op de hoogte van het probleem”, vervolgt Sandra. “Daarom hebben we nu een advocaat ingeschakeld. We laten het hier niet bij.”

Mijn daden zijn 1.000 keer niet goed te keuren, maar soms doe je uit nood en geldgebrek stomme dingen. Beste spaarder, wat ik gedaan heb is zeker niet goed te praten maar ik ga mij 1.000 procent inzetten om jullie tot de laatste cent terug te betalen. Cafébazin Christel D.

Brief

De cafébazin was wel zo beleefd om zich te verontschuldigen bij haar klanten. Ze schreef iedereen persoonlijk aan in een drie pagina’s tellende brief. Daarin legt ze omstandig uit waarom ze de klanten niet kan uitbetalen. De bazin zegt onder meer dat ze zelf slachtoffer werd van bedriegers. “Mijn daden zijn 1.000 keer niet goed te keuren”, schrijft ze. “Maar soms doe je uit nood en geldgebrek stomme dingen. Beste spaarder, wat ik gedaan heb is zeker niet goed te praten, maar ik ga mij 1.000 procent inzetten om jullie tot de laatste cent terug te betalen. Nogmaals, het is mijn schuld. Bij deze bied ik mijn excuses aan. Het is jullie geld en ik had daar moeten afblijven.”

Maar de spaarders zelf zijn met die uitleg niet tevreden. “Mijn vader was eigenlijk vaste spaarder en hij is intussen overleden”, vertelt Sandra. “Mijn moeder bleef meedoen aan de spaarkas omdat ze die traditie wou voortzetten. Nu is ze haar geld, en dat van mijn overleden vader, voorgoed kwijt. Eigenlijk is dit toch echt wel triest.”

Faillissement

De moeder van Sandra is niet de enige die haar geld verloor. Ook meer dan dertig andere stamgasten zitten in hetzelfde schuitje. Eén van de klanten zou zelfs voor meer dan 5.000 euro gespaard hebben maar zal, wellicht, ook zijn geld niet terugzien. Intussen wordt gefluisterd dat de cafébazin het faillissement zou aanvragen, maar zijzelf spreekt dat met klem tegen. “Het café is gesloten omwille van gezondheidsredenen”, meldt ze. “Van een faillissement is geen sprake. Ik heb alles opgebiecht en zal er alles aan doen om de spaarders terug te betalen. Volgens mijn berekeningen gaat het trouwens niet om 30.000 euro maar om 22.000 euro. Dat is nog veel geld, ik weet het, maar ik doe mijn best om alles in orde te krijgen.”

Burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V) is van het probleem op de hoogte. Hij heeft weet van minstens tien aangiftes bij de politie. “En dat gaat alleen nog maar om de aangiftes die in het wijkkantoor van Ternat werden ingediend”, zegt Vanderhasselt. “In het politiecommissariaat in Liedekerke zullen er wellicht nog meer mensen klacht ingediend hebben, maar over die cijfers beschik ik momenteel nog niet. We moeten het gerechtelijk onderzoek nu afwachten.”

“Dit is alleszins niet goed te keuren”, vervolgt de burgemeester. “De uitleg van de cafébazin volstaat niet. Het ergste is dat ze is gaan lopen met het geld van gewone brave mensen die haar vertrouwden.”