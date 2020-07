Burgemeester overhandigt sleutels van eerste elektrische auto voor kinderopvang Wim De Smet

14 juli 2020

09u35 0 Ternat Burgemeester Michel Vanderhasselt van Ternat overhandigde zopas de sleutels van de allereerste elektrische auto voor de kinderopvangorganisatie Infano. Er worden in totaal vier elektrische wagens gekocht.

De burgemeester zakte af naar het hoofdkantoor van Infano vzw in Ternat voor een rondleiding in de buitenschoolse opvang aan de start van de zomervakantie. Daar overhandigde hij de elektrische wagen persoonlijk af aan de verantwoordelijke van de opvanglocatie.

Voor de organisatie zijn deze elektrische wagens een primeur. “Er werden op vier centrale punten laadpalen geïnstalleerd, namelijk aan ons hoofdbureau in Ternat, aan het bureau van de personeelsdienst in Wambeek en aan de kinderdagverblijven in Wolvertem en Avelgem”, meldt woordvoerster Maxime Dehulste. “Zo zijn de laadpunten steeds binnen bereik van de wagens. De elektrische auto’s zijn overigens niet ons eerste duurzame project. Enkele jaren geleden al zijn we in Avelgem een project gestart bij de kinderen buiten slapen, naar het voorbeeld van de Scandinavische landen. We gebruiken er ook biologische verzorgingsproducten en houten speelgoed.”