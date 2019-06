Buren redden geiten en kippen uit brandende stal Stal met schuurtje gaat volledig in vlammen op Tom Vierendeels

15 juni 2019

18u20 6 Ternat In de Bosstraat in Sint-Katherina-Lombeek is vrijdagavond een stal met opbergplaats volledig in vlammen opgegaan. De stal stond gelukkig ver genoeg van de omliggende woningen verwijderd waardoor er geen overslag was. Er is wel sprake van asbest waardoor een firma eerstdaags aan de slag moet voor de opkuis.

Het vuur werd vrijdag rond 21.30 uur opgemerkt. “Door de buurman van twee huizen verder”, vertelt eigenaar Frans Desmedt (80). “Hij belde aan en meldde dat de vlammen al metershoog oplaaiden. Ik zat met mijn vrouw televisie te kijken en we hadden helemaal niks in de gaten. Na het gras afgereden te hebben beslist ik om verder niets meer uit te spoken en de avond in de zetel door te brengen.”

Maar dat liep dus even anders. Frans ging snel naar buiten om een kijkje te nemen. “Onvoorstelbaar hoe hevig de vlammen om zich heen grepen”, klinkt het. “Zelf een bluspoging ondernemen was gewoon onbegonnen werk. Een boerenzoon uit de buurt had de vlammen gezien en snelde ter hulp. Hij haalde de geitjes uit de stal. Zonder aarzelen liep hij in ontbloot bovenlijf naar binnen. De dieren staan nu even verderop op een weide van iemand anders. We moeten nog bekijken wat we daarmee gaan aanvangen De kippen werden ook tijdig buiten gehaald en lopen hier nu rond in de tuin. Alle beesten hebben de brand dus overleefd.”

Asbest

Naast het stalletje was er ook een opbergplaats. “Voor al het materiaal en machines waarmee ik in de tuin werk”, knikt Frans. “De grasmaaier was nog maar een jaar oud en er stond ook een nieuwe machine van enkele honderden euro’s. Ook een betonmolen stond er nog in. De knallen volgden elkaar op tijdens de brand. De buren hebben wel nog snel een aanhangwagen die tegen de stal stond kunnen wegduwen.”

De brandweerzone Vlaams-Brabant West snelde ter plaatse en kon de brand beperken tot de stal en een aangrenzende boom. De houten stal ging wel volledig in vlammen op. “En het dak bestond uit asbestplaten”, weet Frans. “Verschillende deeltjes hebben zich mogelijk verspreid in de omgeving. Een groot deel van mijn tuin is afgezet en ook een deel van die van mijn buren. Zaterdagochtend is al iemand van een firma een kijkje komen nemen. Maandag weten we normaal meer hoe ze het hier gaan aanpakken. Groot gevaar zou er niet zijn, maar als we niet op het vervuilde deel moeten zijn blijven we er toch beter weg.”

Nieuwe stal

De oorzaak van de brand is niet geheel duidelijk. Mogelijk gaat het om een kortsluiting, maar kwaad opzet wordt in ieder geval uitgesloten. “De burgemeester (Michel Vanderhasselt red.) kwam ook ter plaatse”, besluit Frans. “Een vriendelijke man. Ik ga met hem nog bespreken wat ik moet doen om een nieuwe stal te bouwen. Zelf ben ik altijd metser geweest, dus ik denk er nu aan eentje te metsen met daarop metalen platen als dakbedekking. Dan ben ik beter beschermd tegen brand.”