Bulgaars kwartet vervolgd voor inbraken in bestelwagens: tot 2 jaar cel gevorderd Wouter Hertogs

19 augustus 2020

13u36 2 Ternat Drie Bulgaarse mannen en een vrouw die in Ternat ingebroken hadden in twee bestelwagens riskeren tot 2 jaar cel. Het kwartet richtte zich op werkmateriaal.

Inwoners van Ternat merkten in de nacht van 4 op 5 juni een verdachte bestelwagen op en verwittigden de politie. Toen die ter plaatse kwam, ging de wagen er aan hoge snelheid vandoor maar even verderop konden de vluchters staande gehouden worden. Er bleken vier inzittenden, drie mannen en 1 vrouw, in de bestelwagen te zitten. Daarnaast trof de politie een hoop werkmateriaal aan, dat afkomstig bleek van twee inbraken in bestelwagens in de buurt. Hierbij waren telkens de ruiten van die voertuigen ingeslagen en tussen het gestolen werkmateriaal vond de politie ook glasscherven.

Aanvankelijk ontkenden de vier elke betrokkenheid, maar uiteindelijk gaven de drie mannen toch toe dat ze er op uit getrokken waren om werkmateriaal te stelen, in de hoop dat te kunnen verkopen om met het geld eten te kopen. Alleen de vrouw bleef erbij dat zij met de mannen was meegegaan zonder te weten wat die van plan waren. Haar advocaat vroeg de vrijspraak. De verdediging van de andere drie vroeg celstraffen met uitstel voor de feiten in Ternat. Het parket vervolgde de vier ook voor twee inbraakpogingen die in diezelfde nacht hadden plaatsgevonden in Aalst, maar volgens de verdediging was er geen enkel bewijs dat de vier daarvoor verantwoordelijk waren. Uitspraak op 31 augustus.