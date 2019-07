Brug over Steenvoordebeek vier jaar onterecht afgesloten wegens instortingsgevaar Wim De Smet

17u35 0 Ternat Het brugje over de Steenvoordebeek in Ternat is vier jaar lang onterecht afgesloten wegens instortingsgevaar. Sinds vorige week werd de brug geruisloos opnieuw opengesteld voor het verkeer. “Metingen hebben uitgewezen dat de brug voldoende stabiel is dus gaat ze opnieuw open”, meldt Mobiliteitsschepen Gunter Desmet (CD&V).

Het betonnen brugje in de Heirbaan werd in de zomer van 2015 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Volgens het toenmalige gemeentebestuur was de brug versleten en dreigde er instortingsgevaar. “Omwonenden hadden gemerkt dat de brug afbrokkelde omdat er stukken beton in de beek lagen”, weet huidig schepen voor Mobiliteit Gunter Desmet. “Volgens een studie was er sprake van en stabiliteitsprobleem. Daarom heeft de toenmalige bestuursmeerderheid beslist om de brug af te sluiten met plastic bakken. Sindsdien was de brug alleen nog te gebruiken door fietsers en wandelaars. En omdat de herstellingswerken aan de brug tienduizenden euro’s zouden kosten, bleef de doorgang afgesloten.”

18 ton

De nieuwe bestuursploeg van CD&V en Voor Ternat liet vorige maand nieuwe metingen uitvoeren. “Er deden ook geruchten de ronde dat er helemaal niets mis was met de brug, dus wilden wij eigenlijk wel eens duidelijkheid”, vervolgt Desmet. “Onze burgemeester heeft metingen laten uitvoeren en we hebben een vrachtwagen van 18 ton over de brug laten rijden. En wat bleek? De stabiliteit van de brug was helemaal niet zo slecht als gevreesd. Dus hebben we beslist om de brug te heropenen. We hebben wel een tonnagebeperking ingevoerd van 15 ton, voor alle zekerheid. En tegelijk maken van de Heirbaan ook een fietsstraat.”

De brug in de Heirbaan werd dus vier jaar lang onterecht afgesloten. “Eigenlijk wel”, vervolgt Desmet. “Er is geen probleem met de brug. Specialisten hebben wel vastgesteld dat er wel enkele kleine herstellingsweken nodig zijn aan de welvingen en die gaan we dan ook laten uitvoeren.”

Misplaatst

egen de afsluiting van de brug rees destijds heel wat protest. Enkele plaatselijke landbouwers zagen er een manoeuvre in van toenmalig burgemeester Ronald Parys, die enkele honderden meters voorbij de brug woont, om zijn eigen straat verkeersluw te maken. “Maar die reacties waren misplaatst en naast de kwestie”, zegt Parys. “Wij hebben de brug destijds gesloten op basis van een officieel rapport waaruit bleek dat er probleem was met de gewelven. Omdat een nieuwe brug een onhaalbare kost was, hebben we voor alle zekerheid de doorgang afgesneden. Ikzelf ben daar nooit een groot voorstander van geweest. Intgendeel, mijn dochter woont aan de andere kant van de brug en ik moest ook een grote omleiding maken om bij haar te geraken.”