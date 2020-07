Broers richten pop-upairsoftterrein op in Sint-Katherina-Lombeek: “Buurt was wat ongerust, maar dat was snel verholpen” Tom Vierendeels

20u08 0 Ternat Broers Arn en Casper De Vos uit Ternat zijn samen met enkele vrijwilligers volop aan de slag met de opbouw van een pop-upairsoftterrein in Sint-Katherina-Lombeek. Drie maanden lang zullen airsofters van alle niveau’s zich kunnen uitleven op het terrein. “Er komt een hoop bij kijken, maar we zijn verheugd dit te mogen doen”, klinkt het.

Airsoft is een sport waarbij deelnemers elkaar binnen of buiten beschieten met nauwelijks van echt te onderscheiden replica’s van bestaande vuurwapens. Die replica’s werken op batterijen of gas en worden geladen met kleine bolletjes die gemaakt zijn van maïs en dus biologisch afbreekbaar zijn. Belangrijkste regel is om minstens bescherming voor de ogen te dragen. “En vroeger speelden we dat eens sporadisch voor een verjaardag of als teambuilding met het jeugdhuis, maar sinds anderhalf jaar zijn we er echt actief mee bezig en kochten we onze eerste eigen replica”, klinkt het. “Er is hier in een Ternat ook een vriendengroep die ongeveer dertig zeer actieve leden telt en met wie we afspreken om ergens airsoft te gaan spelen.”

Zeker vijf meter afstand

Dat gebeurt veelal in Wallonië. “Omdat de wetgeving daar iets soepeler is zijn er daar meer terreinen te vinden”, zeggen de broers. “Maar door de coronacrisis viel alles rond onze sport ook stil. Het is toen dat bij ons het idee begon te dagen om iets te beginnen in onze eigen gemeente. Zeker wanneer de overheid groen licht gaf voor buitensporten tot twintig personen grepen we onze kans. Aangezien we zeker vijf meter afstand van elkaar houden tijdens het spelen is er niet echt een probleem – een contactsport is het niet. Er zal uiteraard op toegezien worden dat alle maatregelen opgevolgd worden en we voorzien voldoende ontsmettingsmiddel. Het begon met het aanvragen van de juiste vergunningen, er was een openbaar onderzoek nodig enzovoort.”

Afgedankte auto

Het terrein van 3.500 vierkante meter is te vinden op de vroegere oefenvelden van Lombeek en later Ternat, ingesloten tussen de Heidestraat en de Sibbekensveldstraat. “Het terrein is momenteel eigendom van de gemeente en is ingekleurd als gebied dat voldoet om er een airsoftterrein op in te richten”, gaan Arn en Casper verder. “Momenteel heeft de gemeente nog geen inrichtingsplannen waardoor wij er tot eind september gebruik van mogen maken. We hopen volgende week maandag te kunnen starten. De opbouw gebeurt met materialen zoals paletten, hout en decoratie van sponsors. Zo mogen we bijvoorbeeld van Stockoma de koepel van een tank gebruiken om op een oude auto te plaatsen. In hout maken we beschuttingen, verstopplaatsen en een doolhof.”

Ongerustheid

Omwonenden hoeven dus niet ongerust te zijn als er plots mensen in militaire kledij en met wapens opgemerkt worden. “Die ongerustheid was er in het begin wel een beetje bij de buren, maar alles kon duidelijk uitgelegd worden waarna iedereen wel gerustgesteld was”, luidt het. “We hebben ook geïnvesteerd in speciale netten van drie meter hoog waarmee we ons terrein volledig gaan omringen. Die zijn speciaal gemaakt om ook de kleine balletjes tegen te houden.”

Speltypes

Inschrijven kan voor verschillende speltypes. “Je kan het terrein afhuren met een groep van minstens zes en maximaal twintig personen”, leggen de broers De Vos uit. “Er zullen van ons altijd twee mensen aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. Het afhuren kan ‘s morgens, in de namiddag of ‘s avonds gebeuren, telkens voor een periode van drie uur. We hebben geïnvesteerd in 22 gloednieuwe replica’s en gezichtsbescherming voor mensen die gewoon eens willen proeven van de airsoft. Bijvoorbeeld voor een verjaardagsfeestje, een teambuilding voor bedrijven of verenigingen enzovoort. Maar je mag ook met eigen materiaal afzakken. Naast het afhuren zullen we ook open skirms organiseren. We wachten nog af hoe de reservaties zullen lopen om te bekijken wat we wanneer kunnen plannen. Om te starten kan reserveren op elke dag van de week.”

Minimumleeftijd

Met schriftelijke toelating van de ouders mogen tieners tussen 16 en 18 jaar ook deelnemen. “En een minimumleeftijd voor replica’s is er niet echt in ons land”, klinkt het. “Een kind van zes jaar mag ook op de kermis met een wapen vanaf een meter afstand op een stalen plaatje schieten. Daarom zijn kinderen jonger dan zestien bij ons ook welkom, maar niet om naar elkaar te schieten. Dat zou overantwoord zijn. Onder begeleiding van ons en hun ouders mogen ze wel eens schieten naar een doel met een replica zoals bij een schietstand.”

Reserveren

Bedoeling is het gedeelte op de website om te reserveren deze week open te stellen. Ook op de Facebookpagina worden regelmatig updates gedeeld en kunnen alle ontwikkelingen dus opgevolgd worden. De jongens hopen na september hun pop-upairsoftterrein te mogen opstellen in een andere gemeente. “En zeg nooit nooit: misschien starten we in de toekomst in Ternat of in de buurt wel een vast terrein”, besluit ze. “Dat was ons eerste idee eigenlijk. We geven andere liefhebbers van airsoft of nieuwelingen hier de kans om onze leuke te sport te beoefenen waarbij we het imago hoog proberen te houden. Airsoft is een teamsport vol creativiteit, beweging en tactisch denken wat het echt fijn maakt.”