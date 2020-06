Broedende buizerd valt joggers aan in natuurgebied: gemeente plaatst waarschuwingsbordjes Wim De Smet

10 juni 2020

12u45 4 Ternat Minstens vier joggers zijn de voorbije week in Ternat aangevallen door een buizerd. Het gemeentebestuur liet intussen bordjes plaatsen die de lopers waarschuwen voor de aanwezigheid van de roofvogel.

Het broedseizoen van de buizerd is volop aan de gang en dan kunnen de dieren behoorlijk agressief uit de hoek komen. “De buizerds zijn nu aan het broeden en dan is het opletten geblazen als je alleen wil gaan lopen of wandelen”, zegt milieuambtenaar Jurgen Thiebaut. “Een lopende mens wordt door de buizerd dan beschouwd als een bedreiging. Daarom willen we de mensen die hier komen lopen op de hoogte brengen. Onder meer aan het bosje in de Terlindenbeek heeft de buizerd al aanvallen uitgevoerd op joggers. We hebben op alle risicoplaatsen bordjes geplaatst.”

Volgens Thiebaut valt een buizerd altijd aan in de rug. “En als ze aanvallen viseren ze meestal het hoofd van mensen”, luidt het. “De buizerd gaat er van uit dat dat de zwakke plek is. De vogel heeft, met de vleugels gestrekt, een spanwijdte van 1,30 meter. Dat is al wat. Toch blijft het eerder zeldzaam dat een buizerd agressief wordt. Eigenlijk is dit gewoon de gang van de natuur. Het dier verdedigt alleen maar zijn nest.”