Brantano’s in Halle, Merchtem en Ternat worden niet overgenomen door vanHaren Wim De Smet

11 september 2020

15u00 12 Ternat De Brantano-winkels in Ternat, Halle en Merchtem behoren niet tot de lijst van filialen die worden overgenomen door de Nederlandse schoenenketen vanHaren. De winkels gaan vermoedelijk gewoon dicht.

De Brantano-winkel in Ternat bevindt zich in het winkelcentrum The Leaf, dat pas twee jaar geleden werd geopend. Toch zal de zaak de deuren sluiten, net zoals de winkels in Halle en Merchtem. De Pajotse filialen worden niet overgenomen door vanHaren. Het Nederlandse bedrijf kondigde eerder al aan dat het 43 Brantano’s zou overnemen. Uiteindelijk blijken het maar 40 winkels te zijn die opgenomen worden in de overnameplannen.

De Brantano-winkels in Aalst en Grimbergen worden in de toekomst wel filialen van vanHaren.