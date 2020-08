Brantano in Ternat blijft voorlopig gesloten Wim De Smet

26 augustus 2020

16u00 1 Ternat De Brantano-winkel in het shoppingcenter The Leaf in Ternat blijft voorlopig gesloten.

Het personeel van Brantano in Ternat besliste maandag zelf om de winkel niet langer open te houden. Eerder had ook burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V) al gedreigd om het filiaal te sluiten als de veiligheidsmaatregelen rond corona niet beter werden opgevolgd. De burgemeester eiste onder meer dat er extra kassa’s zouden opengaan, dat er meer betaalterminals kwamen en dat Brantano zelf zou instaan voor het veiligheidspersoneel dat de wachtrijen moest controleren.

Vanderhasselt kwam woensdagmorgen controleren of de voorwaarden die hij had opgelegd voor een heropening nageleefd werden. “Ik heb de directie gevraagd om werk te maken van een ticketsysteem zodat het aantal mensen in de wachtrijen beperkt kon worden tot wat men op één dag aankan”, zegt de burgemeester. “De directie heeft zich geëngageerd om dit te doen. Eenmaal de winkel weer opent, zullen wij nagaan of dat in de praktijk ook het geval is.”

Wanneer de winkel weer opengaat is nog onduidelijk.