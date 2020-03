Brandstichting in jeugdcentrum Puls: geen fuiven of feestjes meer tot einde juni



Wim De Smet

22 maart 2020

14u45 2 Ternat Jeugdcentrum Puls in Ternat blijft nog tot 30 juni gesloten na de brandstichting van vorige week. De gemeente zoekt een alternatief voor de geplande activiteiten.

In de nacht van dinsdag 17 maart op woensdag 18 maart stichtten enkele jongeren brand in de grote berging van JC Puls. De daders braken binnen in de berging, braken enkele kasten open en staken toiletpapier en enkele doeken in brand. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle maar de schade was niet te overzien. Een groot deel van het materiaal dat in de berging stond is onbruikbaar door de rook, het roet en de hitte. Ook de betonnen wanden raakten beschadigd. In het jeugdcentrum zelf moeten alle plafondtegels en deuren vervangen worden.

Om de opkuis en de herstellingswerken mogelijk te maken, sluit Puls zeker tot en met 30 juni de deuren. Schepen voor vrije tijd en jeugd Timo Schoukens betreurt de sluiting. “Het is erg jammer dat de Ternatse jeugd gestraft wordt door toedoen van enkele generatiegenoten”, luidt het. “Vanuit het gemeentebestuur organiseren we heel wat activiteiten voor onze jongeren. Die vallen nu jammer genoeg in het water. We doen ons best om de meeste activiteiten toch nog te laten doorgaan, maar een deel ervan moet geschrapt worden. Door de coronacrisis was JC Puls sowieso al even gesloten, maar nu zal dat nog veel langer duren. Hopelijk beseffen de daders dat ze met hun stommiteiten het plezier van hun leeftijdsgenoten hebben afgepakt.”