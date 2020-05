Boerenmarkt in Sint-Katherina-Lombeek gaat morgen opnieuw van start Wim De Smet

11 mei 2020

15u40 14 Ternat De wekelijkse Boerenmarkt in Sint-Katherina-Lombeek wordt vanaf morgen opnieuw opgestart. Van 14 tot 18 uur kunnen bezoekers er terecht aan het kippenkraam, bij de slager, de groenteboer of de bakker.

De beslissing om de Boerenmarkt op het Kerkplein in Lombeek weer op te starten, kwam er nadat enkele schepenen veel vraag kregen naar de markt. “We kregen steeds meer van mensen te horen dat er echt wel vraag was naar de wekelijkse markt”, zegt schepen van Feestelijkheden en Kermissen Christiane Servranckx (CD&V). “Daarom hebben we besloten om de Boerenmarkt alvast weer op te starten. Dit is een markt met weinig risico: er staan maar vier kramen en die worden ver uit elkaar gezet. We houden zoveel mogelijk rekening met de veiligheidsvoorschriften.”

Er wordt alvast niets aan het toeval overgelatenn. “We plaatsen de kramen ver genoeg uit elkaar en we plaatsen dranghekken met roodwitte linten, zodat de mensen duidelijk zien dat ze afstand moeten houden”, zegt marktleider Jan Van Onsem.

Indien de Boerenmarkt in Lombeek veilig verloopt en alles vlot gaat, bekijkt het schepencollege of ook de wekelijkse donderdagmarkt in Ternat opnieuw kan opstarten.