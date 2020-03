Blue Angels in herfst voor rechter voor raid op voormalig bendelid Wouter Hertogs

23 maart 2020

14u51 0 Ternat Vijf leden van de motorbende Blue Angels moeten zich op 10 september verantwoorden voor de raid op een voormalig lid van de motorbende in september 2018 in Ternat. De vijf worden vervolgd voor diefstal met geweld, poging tot afpersing, bendevorming en bezit van verboden wapens. De zaak was voorzien voor vandaag maar werd door de coronamaatregelen uitgesteld.

Op 8 september 2018 vond er een raid plaats op een voormalig bendelid, de 34-jarige M.B., in de Ternatse deelgemeente Sint-Katharina-Lombeek. In het Kapelleveld werd M.B. daar ‘s avonds aangevallen door minstens vijf mannen, die hem afranselden en neerstaken. Toen getuigen op het tumult afkwamen, gingen de aanvallers er vandoor, waarna het slachtoffer naar het ziekenhuis werd gebracht met messteken in zijn rug en buik. Het onderzoek van de federale gerechtelijke politie Halle-Vilvoorde leidde al snel naar de Blue Angels. Aanleiding voor de raid zou immers geweest zijn dat M.B. geweigerd had zijn colours, de kentekens van de motorclub, af te geven. Hij zou er bovendien nog mee in het openbaar zijn verschenen, wat in het milieu van motorclubs zowat gelijkstaat aan hoogverraad.

Wapens en munitie

Eind november 2018 voerde de politie verschillende huiszoekingen uit in Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams Brabant. Daarbij werden spektakelvuurwerk, verboden wapens, vuurwapens en munitie aangetroffen, en werden de zes bendeleden opgepakt. Een verdachte werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten en de vijf overige mannen werden in verdenking gesteld en vrijgelaten onder voorwaarden. Die vijf, Jelle A., Nico C., Dimitri V., Johan D.G., en Dominique B. moeten zich verantwoorden voor diefstal met geweld of bedreiging en poging tot afpersing, in bende, met gebruik van wapens en met gebruik van een voertuig, en bendevorming. Jelle A. wordt daarbij beschouwd als bendeleider en wordt ook vervolgd voor bezit van verboden wapens.